Studente in gita scolastica cade dal balcone dell' albergo | è grave

Studente 17enne in gita scolastica cade con gli sci : è in terapia intensiva : Uno Studente di Trieste, 17 anni, è rimasto seriamente ferito in un infortunio sugli sci avvenuto oggi a Forni di Sopra, in Friuli. Il ragazzo è stato trovato a terra, privo di sensi,...

Gita sulla neve finisce in tragedia - Studente 17enne batte la testa mentre scia : è grave : A Forni di Sopra, in Friuli, un studente di 17 anni è caduto per cause ancora in via di accertamento, battendo la testa e riportando un trauma facciale mentre sciava con il suo istruttore sulla pista Crusicalas. Il ragazzo, che era in vacanza per la "settimana bianca", è ricoverato a Udine in prognosi riservata.Continua a leggere