Mondiali di Bob a quattro – Friedrich d’oro a Whistler | Baumgartner 18°

Bob a 4 - Mondiali 2019 : rimonta vincente - Francesco Friedrich è imbattibile! : Non poteva che concludersi così la stagione perfetta. Un dominio assoluto praticamente in ogni dove e in qualunque competizione. Coppa del Mondo, Europei (è mancato un solo oro) ed ora Mondiali: Francesco Friedrich ha mostrato un’egemonia davvero clamorosa. A Whistler, in terra canadese, il teutonico già trionfatore di Olimpiadi e detentore della sfera di cristallo è andato anche e bissare il titolo iridato nel bob a 4: in ritardo dopo la ...

Bob a 4 – Mondiali di Whistler - Baumgartner e compagni nella top-20 dopo le prime due manche : Bob a 4, Baumgartner e compagni 19esimi dopo le prime due manche ai Mondiali di Whistler. In testa Kibermanis L’Italia è diciannovesima dopo due manche del bob a quattro ai Mondiali di Whistler. Sulla pista canadese Patrick Baumgartner, Costantino Ughi, Mattia Variola e Alexi Atchori Essoh hanno chiuso con un ritardo complessivo di 1″79 dai lettoni Oskars Kibermanis, Matiss Miknis, Arivs Vilkaste e Janis Strenga, al momento in ...

Bob a 4 - Mondiali Whistler 2019 : Oskars Kibermanis in vetta dopo le prime due manche - ma Friedrich è vicino : Il lettone Oskars Kibermanis ha chiuso al comando le prime due manche dei Mondiali di bob a 4 di Whistler, in Canada. il classe 1993, assieme a Arvis Vilkaster, Janis Strenga e Matiss Miknis, ha concluso la prima giornata con il tempo complessivo di 1;40.69 (50.05 e 50.64) precedendo il team di Francesco Friedrich per appena 4 centesimi (50.16 e 50.57). Il tedesco, assieme a Candy Bauer, Martin Grothkopp e Thorsten Margis, vuole il bis dopo il ...

Bob e skeleton - Mondiali 2019 : la Germania si impone nella prova a squadre nonostante le assenze : È la Germania a dominare la prova a squadre dei Mondiali di bob e skeleton 2019 in quel di Whistler: nonostante le tantissime assenze (mancavano gran parte dei migliori atleti tedeschi, alcuni impegnati nell’altra squadra teutonica), arriva l’oro sul catino che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver 2010, con proprio i padroni di casa canadesi che escono beffati. È il Team 2 della Germania ad imporsi: Christopher Grotheer (skeleton ...

Bob - Mondiali 2019 : Mariama Jamanka dopo le Olimpiadi si prende anche l’oro iridato : Mariama Jamanka si prende tutto. dopo l’oro olimpico dello scorso anno in quel di PyeongChang, l’oro europeo di quest’anno in quel di Koenigssee, la Sfera di cristallo agguantata qualche settimana fa, arriva anche l’oro iridato in quel di Whistler: la teutonica è la nuova campionessa del mondo per quanto riguarda il bob a 2 al femminile. Non c’è praticamente mai stata storia, dalla seconda run in poi la teutonica ...

Mondiali Bob a due – Italia al 28° posto dopo le prime due manche - Germania al comando : Italia ventottesima dopo le prime due manche dei Mondiali di bob a due in Canada Ventottesimo posto del duo azzurro composto da Patrick Baumgartner e Alex Verginer al termine delle prime due manche dei Mondiali di bob a due maschile in corso di svolgimento a Whistler, in Canada. L’equipaggio Italiano accusa 2″56 di svantaggio dai leader provvisori che sono i tedeschi Francesco Friedrich e Thorsten Margis, che comandano la ...

Bob a 2 - Mondiali Whistler 2019 : Francesco Friedrich è campione per la quinta volta consecutiva e raggiunge Eugenio Monti : Francesco Friedrich completa la stagione perfetta. Dopo aver vinto otto gare su otto nella Coppa del Mondo di bob a 2, il tedesco ha conquistato anche il titolo mondiale, il quinto consecutivo della sua carriera, raggiungendo il record del leggendario Eugenio Monti, che tagliò questo eccezionale traguardo tra il 1957 e 1961. Dopo le prime due manche disputate nella giornata di ieri il fuoriclasse classe 1990 ha cambiato marcia nella seconda ...

Bob - Mondiali 2019 : nel 2 femminile Jamanka in testa a metà gara. Meyers Taylor non lontana : È sempre Mariama Jamanka a brillare nell’ultimo periodo del bob internazionale al femminile. La campionessa olimpica in carica va a caccia di un altro successo: punta alla medaglia d’oro iridata ai Mondiali di Whistler (Vancouver, Canada). Oggi, nella serata italiana, le prime due run: a metà gara guida proprio la tedesca, che nella seconda discesa ha fatto la differenza rispetto a tutti i rivali. Attenzione però ad Elana Meyers ...

Bob a 2 - Mondiali Whistler 2019 : Francesco Friedrich al comando a metà gara - ma Justin Kripps è in scia : Dopo aver dominato in lungo ed in largo la Coppa del Mondo, il tedesco Francesco Friedrich è al comando anche della gara di bob a 2 dei Mondiali 2019 di Whistler (Canada), ma la competizione è decisamente serrata. Il classe 1990 (che vanta già sette medaglie d’oro nelle kermesse iridate), infatti, ha chiuso le prime due manche con il tempo complessivo di 1:42.31 (51.03 nella prima e 51.28 nella seconda) mettendo 12 centesimi di margine tra ...

Bob - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Conclusa la Coppa del Mondo, è tempo del piatto forte per la stagione del bob. A Whistler, in Canada, andranno in scena i Mondiali di bob, con la edizione numero sessantatrè della propria storia. Nel 2017 la kermesse iridata si disputò a Schönau am Königssee, in Germania, e vide il trionfo dei padroni di casa con 4 medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Anche in questo 2019 i tedeschi sono i grandi favori, con i padroni di ...

Bob - Mondiali Whistler 2019 : la Germania vuole dominare la scena - ma i rivali non mancheranno : Manca poco e vivremo il via ufficiale alla 63esima edizione dei Mondiali di bob che, in questa occasione, si terranno a Whistler, in Canada. Tutto è pronto per otto giorni di gare ad altissimo livello che andranno ad assegnare i titoli iridati, dopo che la Coppa del Mondo si è conclusa a Calgary proprio nella giornata di ieri. L’edizione 2017 dei Mondiali di bob a Schönau am Königssee vide il totale dominio della Germania con 4 ori, un ...

Bob – Mondiali di Whistler : gli azzurri convocati : convocati in sei per i Mondiali di Whistler in programma a inizio marzo: con Baumgartner ci sono Bilotti, Fontana, Ughi, Variola e Vergine Con la delibera numero 73 del 7 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali di bob in programma a Whistler, in Canada, dal 25 febbraio al 9 marzo. Gli atleti sono stati scelti sulla base della selezione effettuata a Königssee il 5 febbraio con ...