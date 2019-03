Grillo contestato dagli attivisti No Tap a Lecce

Grillo contestato a Lecce dai No Tap : Beppe Grillo contestato nuovamente. Questa volta il fondatore del Movimento Cinque Stelle ha ricevuto una brutta sorpresa poco prima del suo spettacolo a Lecce. Alcuni attivisti del "Movimento No Tap" davanti al Teatro Politeama Greco della città pugliese hanno pesantemente contestato il comico. Il tutto con alcuni striscioni contro il movimento Cinque Stelle accusando i grillini di non rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Il ...

Beppe Grillo contestato da un gruppo di No Vax davanti al teatro Colosseo di Torino : ... 'Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia Fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, i vaccini venivano messi in discussione per sicurezza e efficacia e le multinazionali del ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : "Ci hai traditi". Lui attacca la Tav : "È una stella morta" : No Vax che non gli hanno perdonato la giravolta sui vaccini e la firma del manifesto per la scienza insieme all'arcinemico dei No Vax: quel Roberto Burioni, medico, che da anni si batte a favore ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : “Ci hai traditi”. Lui attacca la Tav : “È una stella morta” : Quando arriva a Torino, l’aria è già mesta. La sindaca Chiara Appendino passa un po’ prima dello spettacolo, per un saluto: ma non si ferma. E fuori dal teatro, ad accogliere Beppe Grillo, non ci sono le folle oceaniche dei giorni del Vaffa Day. Anzi. C’è uno sparuto gruppo di persone, una cinquantina in tutto, che lo attende con striscioni e fisch...

Grillo contestato dai No Vax a Torino : "Non ricorda e firma il patto della vergogna" : "Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna. Menzomnia": è lo striscione comparso questa sera davanti al Teatro Colosseo di Torino che ospita lo spettacolo di Beppe Grillo 'Insomnia'. Ad esporlo un gruppo di genitori No Vax, che denunciano "le menzogne e la mala fede di Grillo in materia di vaccini e di libertà di cura"."Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia - si legge nel volantino distribuito dai ...

