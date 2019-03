Etiopia | Mattarella | Il Paese  è riconoscente all' impegno delle vittime

agi

(Di domenica 10 marzo 2019) "La tragedia aerea in, che ha visto 157e fra esse 8 connazionali, mi addolora profondamente". Lo ha dichiarato il capo dello Stato, Sergio, affermando che "ilguarda con riconoscenza al loroprofessionale e di vita, speso sul terreno della cultura e dell'archeologia, della cooperazione, di organizzazioni internazionali a servizio dello sviluppo umano. Nel rendere omaggio alla loro memoria - conclude il presidente della Repubblica - rivolgo sentimenti di partecipazione e cordoglio ai familiarie alle istituzioni che hanno visto il loro".

Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime della tragedia aerea in #Etiopia, la dichiarazione: - Scaccabaro : RT @Quirinale: Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime della tragedia aerea in #Etiopia, la dichiarazione: - BomprezziMarco : RT @Quirinale: Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime della tragedia aerea in #Etiopia, la dichiarazione: -