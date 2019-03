Teatro del Ponente | alla domenica prende il via la stagione ragazzi

'Finalmente domenica' - al Teatro Valli di Reggio arriva l'alfabeto della geometria : Platone faceva entrare nell'Accademia solo chi avesse dimestichezza con la geometria; una scienza che richiama al tempo stesso questioni filosofiche ma che fornisce anche una risposta concreta a ...

Salerno - domani al Teatro delle Arti in scena lo spettacolo "La Storia d'Ita - g - lia" : «Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia".

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...

'Libri in scena' al Teatro dell'Unione di Viterbo : 'Libri in scena' propone delle letture tematiche ispirate agli spettacoli in Rassegna e l'allestimento di un angolo dedicato alla lettura con lo 'Scaffale volante' di Librimmaginari. Librimmaginari è ...

Al Palazzo delle Esposizioni un convegno sul Teatro gestuale : Sabato 16 marzo 2019 ore 18,30, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, sala Forum, si terrà un convegno sul Teatro gestuale. Un incontro sulla storia del mimo, sul tema del linguaggio del corpo, sull’eloquenza del gesto, una finestra aperta su un’arte millenaria capace di rendere visibile l’invisibile. Marcel Marceau e le sue tecniche mimiche mostrate da proiezioni accompagnate dalla musica per violino e pianoforte dal vivo per ...

Fine settimana all'insegna del Teatro a Santa Fiora : ... la cavernicola barese, la romana antica, la strega pistoiese, la rivoluzionaria francese, la suffragetta anglosassone, l'operaia, l'aristocratica, la politica. Figure, toni e voci sempre diversi per ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : muore a 84 anni Pino Caruso - emblema di sicilianità al cinema - in Teatro e in tv : ... Caruso debuttò al Piccolo teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello, ci ricorda Wikipedia,, Pino Caruso ha recitato in decine di spettacoli ...

La tv non è il Teatro. Il monologo di Montanini gela lo studio di Del Debbio : Meno di cinque minuti. Il tempo per vivere persino da casa l’imbarazzo e il gelo di una platea che non applaude mai, se non una volta in maniera tiepida. Tre anni e mezzo dopo la breve parentesi a Ballarò, Giorgio Montanini ci ricasca e torna a recitare un monologo all’interno di un talk politico.La destinazione stavolta è Dritto e rovescio che, passata la mezzanotte, gli dà campo libero sul tema della prostituzione. Lo stand-up comedian ...

Festa delle donne - Panigada e quel qualcosa in più del Teatro al femminile : Immaginare gli spettacoli come ospitalità generativa: questo aspetto, secondo me, è prettamente femminile, anche nella scelta dei testi. C'è anche negli uomini, in alcuni, ma nelle donne c'è più l'...

Teatro Marenco - il programma delle visite. Ma non si spegne la polemica : Il Marenco entrerà in attività a partire dal prossimo autunno, quando ospiterà la stagione di spettacoli dal vivo 2019/2020'. Per il Movimento 5 Stelle, 'è importantissimo avere un Teatro a Novi' ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...

Messa in sicurezza del Teatro comunale di Vittoria : Conferenza di servizio a Palazzo Iacono a Vittoria per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto di Messa in sicurezza del teatro comunale

Alessandro Benvenuti nuovo direttore artistico del Teatro Comunale dei Rinnovati e Rozzi : Cultura come volano in grado di produrre ricchezza e benessere rendendo più dinamica l'economia. Ma cultura intesa anche nel suo ruolo chiave nel favorire processi di crescita endogena, basati sulla ...