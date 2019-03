Shiffrin vince anche a Spindleruv

Gigante Vlhova vince e beffa Shiffrin - Brignone quarta : Ormai ci ha preso gusto la slovacca Petra Vlhova che ha vinto in 2.24.69 lo slalom Gigante di cdm di Spindleruv Mlyn, nella Repubblica ceca, sulle nevi che una volta erano anche del suo Paese. Per lei e' la vittoria n.9 in carriera, in una gara fotocopia di quella che poche settimane fa le aveva dato il titolo mondiale ad Aare. Seconda anche oggi e'' infatti finita la tedesca Veronika Rebensburg in 2.24.80 e terza di nuovo l'americana Mikaela ...

Shiffrin vince la Coppa del Mondo : Nel frattempo, stante l'assenza di Petra Vlhova a queste gare, Mikaela Shiffrin si è assicurata aritmeticamente la Coppa del Mondo generale per il terzo anno di fila.

Shiffrin vince anche a Stoccolma : Instancabile ma soprattutto insaziabile, dopo i due ori ed il bronzo ai Mondiali di Aare la campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom parallelo di Stoccolma. E' il suo successo numero 57. ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Mikaela Shiffrin nella leggenda - quarto oro di fila nello slalom! Vince davanti a Swenn-Larsson e Vlhova : Signore e signori, giù il cappello davanti a Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense ha scritto, per l’ennesima volta, una pagina indelebile della storia dello sci. La nativa di Vail centra il quarto titolo mondiale consecutivo nello slalom ai Mondiali di Are 2019 (e il secondo oro in questa manifestazione dopo il trionfo nel supergigante di apertura), grazie ad una seconda manche ai confini, forse oltre, della realtà. Assieme a lei ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Sci : Shiffrin vince anche slalom Maribor : ... ottava in 1.45.25, ancora lontana dal podio ma suo miglior risultato stagionale, Irene Curtoni 27/a in 1.46.93 e Lara Della Mea 28/a in 1.47.20 La coppa del mondo donne si ferma dopo questa gara e ...

