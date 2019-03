Sassari | assaltata autocisterna del latte

blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)Le proteste violente in Sardegna all'indomani dell'accordo sul prezzo deldopo il vertice alla prefettura di: 74 centesimi al litro, con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.Stamattina, poco dopo le 6.30, due uomini non ancora identificati hanno bloccato un'che stava trasportando delnel comune di Torralba, in provincia di, e hanno costretto l'autista a scendere. I due hanno portato il mezzo a circa un chilometro di distanza e l'hanno incendiato per poi darsi alla fuga.Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso e i due uomini sono ricercati in tutta la zona.Prezzo del: trovato l'accordo su 74 centesimi a litro. Centinaio: "È solo l'inizio" Il tavolo convocato presso la Prefettura diha trovato l'accordo sul prezzo ...

lanuovasardegna : Autocisterna del latte assaltata, il fratello dell'autista: 'Non possiamo rischiare la vita' - Enric0Chessa : Nule, dopo il danno la beffa: il comune deve smaltire la cisterna di latte assaltata - Cronaca Sardegna, Sassari e… -