Pane e camorra

(Di sabato 9 marzo 2019) Ilè il settore agroalimentare più 'inquinato' dagli interessi della, e più in generale delle mafie. Lo sottolineava fin dal suo primo Rapporto sull'Agromafia l'Eurispes nel 2011.I clan cercano di controllare il commercio e la produzione delnon solo per questione di 'business', ma anche perché è in gioco un simbolo di sopravvivenza, di quotidianità, di necessità.Ricordati chi comanda “Quando mangi il tuoquotidiano – dice un camorrista intercettato - ti ricorderai chi è che detta la legge nel tuo territorio e sulla tua tavola”.Così tutte le cosche più potenti cam, indicano le inchieste della magistratura, hanno cercato il monopolio nella distribuzione e produzione del, secondo due direttrici, quella dell'imposizione didi ditte 'amiche' o a prezzo che generasse utili al clan, oppure quella della creazione e controllo del mercato ...

