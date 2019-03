MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo | lo spagnolo torna in pista nonostante il dolore

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)inin Qatar dopo l’incredibiledurante le Fp3: forfait scongiurato per il maiorchino Dopo l’incredibilerimediata durante le Fp3 del Gp del Qatar (QUI IL VIDEO), si temeva per le condizioni di salute die per la sua presenza nelle qualifiche sul circuito di Losail. Vessato dalla sfortuna, il pilotai dolori alla parte sinistra della schiena e alla mano destra, èto in moto per le Fp4, in vista della Q1 e della Q2. Il maiorchino si è sottoposto, dopo gli accertamenti, a infiltrazioni per lenire ilL'articolo, loinilSPORTFAIR.

