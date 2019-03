Marta Flavi su Instagram | Mi inviano contenuti hot

Marta Flavi : “Basta mandarmi foto hot! Non lo sopporto e vi blocco” : “Mi sento la killer dei cafoni“. Parole di Marta Flavi che sul suo profilo Instagram spiega di non poterne proprio più chi le manda foto osé: “Capisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto hot!!!”, scrive la conduttrice. Che aggiunge: “Quello non lo sopporto e li blocco, appena mi arrivano “vi faccio” fuori con un semplice ...

Marta Flavi da Caterina Balivo : «Sì - ho tradito». E racconta il segreto delle cene dell'addio : Marta Flavi, Cupido di ?Agenzia matrimoniale? che ha unito i cuori degli italiani, ha tradito in amore. Lo ha confessato a Caterina Balivo durante "Vieni da Me" su Rai Uno....

Marta Flavi : “Per rifarmi il naso ho dovuto vendere l’argenteria di famiglia” : “Mi sono rifatta il naso cento anni fa, è anche diventato più brutto. Ero ragazzina, si vede che è rifatto e adesso è tutto storto: dovrei rifarlo ma siccome non è stata una passeggiata me lo tengo storto. Avevo un naso da aquila, che in casa mia dicevano essere molto distinto, molto elegante. L’aquila lo è, io un po’ meno. Mi dicevano che Barbra Streisand aveva avuto successo nonostante il naso. E mi faceva imbestialire perché quella era la ...

Marta Flavi ricorda il padre : “Per un anno ho finto che fosse ancora qui con me” : La conduttrice ha confidato un momento molto delicato della sua vita ai telespettatori del programma di Rai Uno 'Vieni da...

Marta Flavi : «Maurizio Costanzo? Nemmeno ricordo di essere stata sposata con lui» : di Alessio Esposito L'ex conduttrice televisiva Marta Flavi è intervenuta ai microfoni di Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici', nella quale ha avuto modo di parlare di Maurizio Costanzo , ...