In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 una strana missione mette a rischio il futuro del team?

optimaitalia

(Di sabato 9 marzo 2019)Grossi guai inLos10 su. Nell'episodio in onda stasera, 9 marzo, anticipato come il più spettacolare della decima stagione, la squadra di Callen si trova coinvolta, suo malgrado, in unaorganizzata dal vicedirettore Ochoa e legata al Patton Project, un gruppo estremista dell'Esercito. Callen è ovviamente sospettoso, e Sam gli espone i suoi dubbi: lanon è una squadra di assassini, quindi perché il vicedirettore gli ha affidato questa? La posta in gioco è in realtà molto alta: gli agenti speciali rischiano di essere esposti e la loro reputazione compromessa, ma con il loro sacrificio salveranno centinaia di americani. Come andranno le cose? Ecco le anticipazioni su quello che vedremo stasera.Si intitola "Sul filo" l'episodio 10x08 diLos, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:Il vicedirettore Ochoa (la guest star ...

OptiMagazine : In #NCISLA 10 su Rai2 una strana missione mette a rischio il futuro del team? Trame #9marzo #16marzo… - mariozepponi67 : NCIS Los Angeles 10X7 Uno di noi in Italiano - One of Us in Italian #Video Deeks and Kensi #NcisLosAngeles #NcisLa… - DianeFoucault : RT @OptiMagazine: In #NCISLA 10 su Rai2 si decide il futuro di Anna: la ragazza di Callen finirà in prigione? Trame #2marzo #9marzo https:/… -