I segreti del calcio da tavolo e del make-up

Michelangelo e i segreti della Pietà in terracotta : Dietro il mistero di questa Pietà in terracotta si nasconde la mano di Michelangelo. Ritrovata circa 20 anni fa, a lungo tempo è rimasta nascosta sotto 9 strati di vernice che ne nascondevano la bellezza. Solo un accurato restauro l'ha riportata alla luce. La statua è una terracotta che mescola creta e polvere di marmo di Carrara e che, al termine di tutte le analisi della struttura tecnica e materica, rimanda alle opere del giovane Michelangelo ...

I segreti dell'Ajax - la più grande fabbrica di top player d'Europa : "Perché non è possibile battere il club più ricco? Io non ho mai visto una borsa piena di soldi segnare un gol”. I “Lancieri” dell'Ajax si identificano più che mai nel nome, nelle idee, di Johan Cruijff, per rievocare l'impresa di martedì a Madrid. Come non affiancare lo storico 1-4 del Santiago Bernabeu alla mitica maglia numero 14 del “Pelé bianco”? Come non rivedere lo spirito garibaldino, la freschezza, la bellezza, la velocità, la ...

UMAMI ??? - i segreti del quinto gusto : Adesso che la cucina del Sol Levante è finalmente diventata popolare anche in Italia, tra le nuove parole sdoganate provenienti da est c’è anche UMAMI, la locuzione giapponese che indica il quinto gusto, quello che viene dopo il dolce, l’acido, il salato e l’amaro. UMAMI che è approssimativamente tradotto con «sapido» è, in buona sostanza, il sapore sapido che si trova naturalmente in molti alimenti tra cui carne, pesce, verdure e ...

Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo : Si stima che siano state vendute nel mondo oltre un miliardo di Barbie, un record difficilmente raggiungibile per una bambola che il 9 marzo de 1959 si affacciava per la prima volta sui banconi dei negozi di giocattoli. compie 60 anni la fashion doll il cui vero nome è Barbara Millicent Roberts commercializzata dalla Mattel e vero mito di fashion ed eleganza capace di intercettare i gusti di più generazioni ed evolversi fino ai giorni ...

Football Leaks - l'uomo dietro ai segreti del calcio : "Non uscirei vivo di prigione" : Le prime rivelazioni riguardano il caso-Twente, in cui emergono rapporti tra il club di Enschede con la Doyen Sport - la sede è a Malta ed è un ramo di Doyen Group, società d'investimento brasiliana -...

I segreti del marketing online - nel libro di Marco Ascenzo : I segreti del marketing online, nel primo libro di Marco Ascenzo, responsabile marketing dei Centri Vitality. Si trova in vendita su Amazon

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1. Si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

Irlandesi in fila per imparare segreti della cucina italiana : Un posto che si evoluto nel tempo dove, oltre all'enogastronomia, celebrata l'arte della convivialit , una specialit in cui l'Italia sembra non avere pari al mondo. Una scuola che, oltre ai normali ...

Mino Pecorelli - riaperte dopo 40 anni le indagini sull’omicidio del giornalista che custodiva i segreti dei potenti : dopo 40 anni la Procura ha riaperto le indagini sull'omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso il 20 marzo del '79 in un agguato. Sotto esame una pistola Beretta compatibile con i proiettili che hanno ucciso Pecorelli in via Orazio. L'arma era in possesso di Domenico Magnetta, personaggio legato ad Avanguardia Nazionale.Continua a leggere

Un monolite mistico nasconde i segreti del roguelite action-platform ScourgeBringer : Dopo Recompile, il peculiare metroidvania 3D di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, torniamo a discutere di un progetto targato Dear Villagers (ex Playdius), publisher indie che in questo caso unisce le forze con il team di Flying Oak Games.Ci troviamo di fronte a un roguelite con elementi action-platform e chiare influenze da metroidvania. Nel gioco vestiremo i panni della giovane Kyhra, un'avventuriera che insieme al proprio fido ...

Alfa Romeo Giulietta Super Launch Edition : i segreti della nuova versione [FOTO e PREZZO] : L’allestimento speciale dedicato alla Giulietta rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort dell’offerta Alfa L’Alfa Romeo Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle ...

La storica decisione di Bergoglio : 'Apriamo gli archivi segreti su Pio XII - il papa della 2° guerra mondiale' : Nel 1944, quando i tedeschi si preparavano alla ritirata, Pacelli era l'unica autorità non solo religiosa ma anche politica a essere rimasta nella capitale durante l'occupazione nazista.

segreti napoletani : il Pazzariello e i misteri del Carnevale : Il Carnevale è da sempre una ricorrenza particolarmente sentita a Napoli. Questa festa, che affonda le proprie radici nell?antichità e secondo i più deriverebbe dai...