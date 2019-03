agi

(Di sabato 9 marzo 2019) L'attrazione esercitata da quella notifica rossa a forma di campanella pare quasi irresistibile. E come trattenersi dallo sbirciare le ultime storie dei propri contatti su Instagram? Ci vuole forza di volontà per dire no a un refresh degli ultimi tweet, per non aggiornare il proprio status su Facebook. Ma quegli stessi social network che inondiamo di gioie, frustrazioni e speranze possono facilmente costare il posto di lavoro. Attenzione è la parola d'ordine: le precauzioni per non incappare in qualche sanzione disciplinare, o peggio nel, non sono mai troppe.Facebook aperto al lavoro? Meglio di no La sentenza della Cassazione sul caso della donna di Brescia licenziata per aver usato Facebook in ufficio ha riportato alla luce l'inconciliabilità tra essere sul posto di lavoro e usare i social network. Situazioni del genere, però, sono “le più semplici e banali” da ...

Agenzia_Italia : Gli errori da evitare sui social per salvarsi da un licenziamento sicuro - noemi_armenti : RT @Birbalagatta2: BUON SABATO ??@michele_bravi ??Tanto Per Cominciare è la 'mia' canzone,la NOSTRA canzone.Riassume tutti gli anni di ansie,… - bicchunokami : RT @Silendo_org: Tutti gli errori dell'Italia su Cina e Nuova Via della Seta. Parla il sinologo Sisci - Startmag #bri #cina #italia #usa #v… -