Le accelerazione degli investimenti aziendali fannore alla crescita dell'economia nel quarto. Nella seconda lettura del pil l'espansione è dello 0,5%,dallo 0,3% delle stime preliminari. Su base annualizzata l'incremento è pari all' 1,9% dall'1,4%,dopo la fase di contrazione del 2,6% di luglio-settembre. La ripresa dei consumi in Giappone, che contribuiscono al 60% al pil,ha segnato un progresso dello 0,4%,mentre le spese in conto capitale delle imprese sono aumentate del 2,7%,(Di venerdì 8 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Tokyo rivede al rialzo pil IV trimestre -