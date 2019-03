Se per M5S Mario Draghi diventa un appestato Le | assurde | accuse di Paragone a Giorgetti

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

I ribelli M5s si preparano : "Aperti a alleanza col Pd" : I ribelli del Movimento Cinque Stelle guardano già agli scenari di crisi di governo. Per bloccare la Tav sono pronti a tutto. AQnche a spezzare l'asse con la Lega che li tiene al governo. E a dare la ...

Di Battista - il Tav e le "tangenti da restituire" : perché l'esponente M5s è stato querelato : A sporgere querela alcune associazioni e realtà imprenditoriali piemontesi. Sotto accusa alcune affermazioni pronunciate lo...

Agricoltura - Pignatone : 'La tutela del made in Siciliy passa dal grano - il M5S lavora per la protezione dell'intera filiera' : Per tutti questi motivi è d'obbligo stare a fianco degli agricoltori ai quali dobbiamo garantire un ruolo importante nel rilancio della stessa economia italiana'.

ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben bilanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

Tav - scontro M5S-Lega sui bandi. Conte : 'Forti dubbi sulla convenienza dell'opera' | : Il premier si schiera e rilancia: "Parleremo con Francia e Ue". Poi ammette lo "stallo" sui bandi ma esclude una crisi di governo. Salvini: "Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio". Il ...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : 'Vado fino in fondo'. Conte : 'L'opera non mi convince' : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera', ha sottolineato ancora ...

La proposta shock del Ministro Grillo (M5S) per la Calabria : “pronti a costruire ospedali da campo - lì la sanità è ai limiti dell’umano” : Sulla situazione della sanità in Calabria infiammano le polemiche dopo i recenti servizi giornalistici che hanno determinato una serie di risvolti e sviluppi che rischiano di diventare clamorosi. Dopo la visita fatta ieri negli ospedali di Polistena e Locri, ed una conferenza stampa a Reggio nel corso della quale ha annunciato la possibile approvazione di “un decreto speciale per la sanita’ calabrese contenente diverse misure, ...

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “Immunità penale per ArcelorMittal scade il 30 marzo 2019”. Sale la tensione tra M5s e ambientalisti : L’immunità che garantisce uno ‘scudo’ dai processi ai vertici dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria, ora nelle mani di ArcelorMittal, scadrà il 30 marzo 2019 e non al termine del completamento del piano ambientale. Tra tre settimane, quindi, i manager che gestiscono l’acciaieria di Taranto non saranno più schermati sotto il profilo penale da quanto stabilito nel decreto Salva-Ilva del governo Renzi nel 2016. ...

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" | Lega : "Impensabile" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

