Monopoli | scoperta una barriera corallina nell' Adriatico lunga chilometri

(Di venerdì 8 marzo 2019), non lontano da, c'è una. La notizia è stata diffusa in queste ore, e a confermarla sono i ricercatori del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università degli Studi di Bari, che dopo due anni di intense ricerche sono giunti a ritrovare l'unicaesistente nei nostri mari. A dirigere il team di ricercatori è stato il professor Giuseppe Corriero. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, lasi estende tra i 40 e i 55 metri al di sotto della superficie del mare. Solitamente, come accade ad esempio in Australia, le barriere si trovano quasi a contatto con la superficie, comunque a profondità non elevatissime. Qui invece si trovano a decine di metri sotto il mare. Per gli studiosi è stata davvero unaincredibile. Gli studi sono appena iniziati.Potrebbe estendersi ulteriormente Per adesso i ricercatori ...

greenMe_it : Scoperta straordinaria barriera corallina in Italia: è l'unica del Mediterraneo! ?? - gschiona : Scoperta straordinaria barriera corallina in Italia: è l'unica del Mediterraneo! @PADI @PADIProsEU - IonianTravel : ?????? #Puglia : Una spettacolare barriera corallina ‘a sorpresa’ è stata scoperta a 50 metri di profondità a largo di… -