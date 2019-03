Messi e Luis Enrique | rapporto difficile | “Ci sono state tensioni”

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Nel calcio, quando si vince, sembra spesso che vada tutto bene. Ma non è sempre così. A volte, si nasconde bene ciò che succede negli spogliatoi.Un esempio è iltra, insieme al Barcellona fino a due stagioni fa. Specie all’inizio, i due non si amavano: “Fino a quando non si è risolto tutto, cidelle tensioni, che io non ho chiaramente cercato, ma che sipresentate e ho dovuto gestire”. Queste le parole dell’ex tecnico blaugrana. Che tuttavia attualmente non ha alcun problema con la pulce: “Oggi posso solo dire meraviglie di Leo“.Poi una battuta sulla sua decisione di lasciare la panchina catalana: “Dissi alla societa’ di cercare un sostituto. Non avevo piu’ nulla da dare. Pensavo che con quel gruppo così speciale di giocatori sarebbe stato facile rinnovare: avrei firmato ...

SportNewsEU : #Barcelona in una intervista #LuisEnrique racconta l'origine delle tensioni con Leo #Messi. - ItaSportPress : Barcellona, Luis Enrique ammette: 'Con Messi ci fu un momento di tensione' - - losforzo : @aleaus81 Voi ridete, ma ha più trofei Ranieri rispetto a tutti gli allenatori della Roma americana messi insieme.… -