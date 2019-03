Manolas ko | si ferma 3 settimane

Infortunio Manolas - si ferma il difensore della Roma : i tempi di recupero : Infortunio Manolas – Sono ore calde in casa Roma, in particolar modo ribaltone con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri. Nel frattempo arriva una pessima notizia, l’Infortunio del difensore Manolas. Gli accertamenti medici di questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato un problema muscolare, stop di tre settimane, una tegola non indifferente considerando il periodo negativo degli altri ...