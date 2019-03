LIVE Moto2 | GP Qatar 2019 in DIRETTA | prove libere | aggiornamenti in tempo reale

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladelledel Gran Premio del, prima tappa della stagione del Mondiale. Dopo un lungo inverno di test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio con il primo weekend ufficiale del Campionato, in cui verranno messi in palio i primi 25 punti dell’anno nella corsa all’iride.Si preannuncia una prima giornata dimolto importante per verificare gli effettivi valori in campo dopo il lungo lavoro svolto durante i test invernali, con molti protagonisti che sembrano avere le carte in regola per giocarsi il successo ad ogni Gran Premio. Le speranze italiane per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo nella classe di mezzo (dopo Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia) sono riposte su Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, due piloti chiamati al definitivo salto di qualità per potersi giocare il ...