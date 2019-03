optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Eppure all'uscita del7 dovrebbe mancare non poco tempo, con un lancio previsto in primavera inoltrata ma già, abbiamo a disposizione un'anteprima decisamente interessante su quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone masu quello che dovrebbe essere il suofinale al pubblico. Il tutto grazie ad uno shop online come Giztop.com che non lascia spazio a nessuna immaginazione con la sezione del suo sito già dedicata alla vendita del device.Ci troviamo di fronte a specifiche non certo ufficiali del device ma che potremmo considerare verosimiliperché in linea con gli ultimi rumor trapelati nelle scorse settimane. Ecco dunque che il7 dovrebbe avere un display da 6.5 pollici con tecnologia AMOLED e lettore di impronte proprio sotto il pannello che, proprio attraverso la scheda prodotto, viene annunciato come il ...

wordweb81 : Incredibili anticipazioni sul OnePlus 7, anche il prezzo svelato oggi 8 marzo? - OptiMagazine : Incredibili anticipazioni sul OnePlus 7, anche il prezzo svelato oggi 8 marzo? - anticipazionitv : Le dichiarazioni del ragazzo su Nilufar lasciano degli incredibili sospetti -