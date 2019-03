Disponibile il pre-load di The Division 2 su console e PC

Sony Xperia 1 è in preordine nel Regno Unito - Disponibile da maggio : Sony Xperia 1, il nuovo smartphone di punta dello storico produttore giapponese, è in preordine nel Regno Unito e sarà disponibile da fine maggio. L'articolo Sony Xperia 1 è in preordine nel Regno Unito, disponibile da maggio proviene da TuttoAndroid.

Iniziano domani le prevendite di OUKITEL C13 Pro - Disponibile a 66 euro : OUKITEL C13 Pro apre la prevendita di OUKITEL C13 Pro, un nuovo entry level annunciato al MWC 2019 e disponibile a partire da 66 euro. L'articolo Iniziano domani le prevendite di OUKITEL C13 Pro, disponibile a 66 euro proviene da TuttoAndroid.

Lazio-Roma - Di Francesco in conferenza : “Manolas è Disponibile. Zaniolo? Non carichiamolo di pressioni” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza del derby in programma domani sera all’Olimpico “Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare a questo grande match, unico per tutti. Hanno fatto una grande settimana di lavoro, che ci ha permesso di toccare situazioni che dobbiamo migliorare. Domani ci metteremo cuore, grinta e impegno“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse E’ una Roma carica al punto ...

Contraccezione d’emergenza - presto Disponibile sempre in farmacia : I contraccettivi d’emergenza, come la pillola del giorno dopo o quella dei cinque giorni dopo, saranno disponibili obbligatoriamente in farmacia. Il Ministero è pronto a modificare la Farmacopea, il testo che contiene i requisiti e le caratteristiche delle sostanze farmaceutiche, per cominciare a considerare la Contraccezione d’emergenza una categoria a sé stante, uno fra i medicinali che devono essere sempre presenti in farmacia. Lo ha ...

BMW : da marzo Disponibile la nuova Serie 3 - settima generazione - scopriamo assieme PREZZO e FOTO : 1/18 ...

Windows 10 October Update 2018 : Disponibile la build 17763.346 [Release Preview] : E’ da qualche ora disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October 2018 Update per tutti gli utenti iscritti al ramo Release Preview del programma Insider. La build è numerata 17763.346 e può essere identificata con il codice KB4482887 . Changelog Ancora non è disponibile un changelog ma, non appena sarà disponibile, provvederemo ad aggiornare l’articolo. Download Per installare subito la nuova build, è ...

Alcuni indizi suggeriscono che il battle pass di Apex Legends sarà Disponibile nelle versioni "free" e "premium" : I dataminer hanno scovato file all'interno di Apex Legends che suggeriscono il lancio di un battle pass gratuito e a pagamento, oltre a una nuova modalità Recruit.Come riporta VG247.com, l'indiscrezione proviene da PlayApexLIntel, che ha effettuato una ricerca per scoprire ulteriori informazioni sulle modalità inedite.L'ultimo risultato di tale ricerca è la scoperta di un battle pass gratuito e a pagamento.Leggi altro...

È tempo di intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica : Metro Exodus è finalmente Disponibile : Deep Silver e 4A Games annunciano che Metro Exodus è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Metro Exodus vede Artyom e una banda di Spartan Rangers fuggire dalla Metropolitana di Mosca e intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica.Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus intreccia una potente storia con un'immensa campagna single-player che combina combattimenti feroci, ...

Anthem : Disponibile il pre-load su PC - ancora nulla per quanto riguarda la versione PS4 : Se avete acquistato Anthem (nuovo TPS fantascientifico di BioWare) e non vedete l'ora di effettuare il pre-load del titolo, allora è il vostro giorno fortunato, EA ha infatti pubblicato gli orari completi per PC (purtroppo ancora nulla per la versione PS4).Come riporta VG247, gli utenti Xbox One hanno potuto scaricare i circa 34GB necessari già da una settimana, ricordiamo che potrete effettuare il pre-load solo se siete membri EA Access o in ...

Disponibile il pre-load della beta privata di The Division 2 : Se avete preordinato Tom Clancy's The Division 2 e avete ricevuto la vostra chiave per la beta privata, ora potete pre-caricarla. Come segnala Gamingbolt, si tratta di circa 42-46 GB a seconda della piattaforma scelta, quindi assicuratevi che ci sia abbastanza spazio. La beta inizierà il 7 febbraio su tutte le piattaforme.In termini di contenuto, ci sarà parecchio da esaminare. Due missioni principali saranno disponibili insieme a cinque ...

L’interprete virtuale e istantaneo di Google è Disponibile per chi usa Google Home : Se avete degli altoparlanti Google Home, ora potete usarli come interpreti per dialogare con persone che parlano inglese, francese, tedesco, giapponese o spagnolo. Google ha comunicato tramite le sue pagine ufficiali di supporto che la funzionalità di interprete in tempo reale è disponibile per tutti gli utenti che parlano le lingue indicate, oltre all’italiano. La traduzione da queste lingue di partenza si può poi avere in molte altre ...

Xiaomi Mi Band 3 presto Disponibile anche nella nuova colorazione Wine Red : Xiaomi rinnova il packaging di Xiaomi Mi Band 3 e per l'occasione introduce una nuova colorazione, portando a quattro il totale. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 presto disponibile anche nella nuova colorazione Wine Red proviene da TuttoAndroid.

Lo smartwatch a tema Fallout è ora Disponibile a prezzo scontato : Lo scorso novembre One61 Studio e Bethesda hanno annunciato uno smartwatch dedicato a Fallout, il cui prezzo di 149.99 dollari non sembrava nemmeno troppo esagerato, considerando i prezzi base per questo tipo di oggetti. Oggi la compagnia fa sapere che il prodotto è disponibile in sconto e con le spese di spedizione gratis.Come riporta Comicbook, questo speciale orologio contiene molteplici funzioni (le trovate alla fine della news) e potrà ...

Fifa 19 Sfida Stelle del Futuro – Future Stars : Requisiti - premi e soluzioni! Nuova sfida Disponibile : Proseguono le sfide creazione rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle “sfida Stelle del Futuro” dedicata alla Nuova squadra delle FUT Future Stars, i giovani talenti di Ultimate […] L'articolo Fifa 19 sfida Stelle del Futuro – Future Stars: Requisiti, premi e soluzioni! Nuova ...