Cisti ovariche | ecco quando ricorrere all’intervento chirurgico

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ci sono anche la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca tra i centri che hanno maggiormente contribuito al reclutamento e al monitoraggio di pazienti per lo studio più importante finora pubblicato sull’approccio di sorveglianza ecografica delle, condotto in dieci Paesi. Come emerso dallo studio, pubblicato su una della più autorevoli riviste in campo medico, “Lancet Oncology”, lesemplici non necessitano di rimozione chirurgica, dal momento che una grossa quota di esse si risolve spontaneamente o, comunque, non influiscono sullo stato di salute della donna. Lesono sacche piene di liquido che si formano nell’ovaio delle donne, causando raramente sintomi quali gonfiore e occasionalmente dolore pelvico. I medici generalmente richiedono, per le donne con questi sintomi, l’esecuzione ...

tiSOStengo_it : Ricerca sulle cisti ovariche: San Gerardo e Bicocca nello studio più importante - fvckmekth : seconda cosa. mia madre nel 2012 si è operata per fibromi uterini e successiva asportazione dell'utero. nel 2013 l… - msdsalute : #Cisti ovariche benigne: attesa vigile approccio migliore -