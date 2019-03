Airbnb compra HotelTonight | sbarca nel «last minute» e si prepara alla quotazione in Borsa

Airbnb ha comprato HotelTonight - un’app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo : Airbnb, l’azienda che consente di affittare stanze e appartamenti privati online, ha annunciato di aver comprato la società che gestisce HotelTonight, una popolare app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo. Airbnb non ha comunicato il prezzo concordato per l’acquisto,