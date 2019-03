Tumore dell’ovaio | Diminuiscono le morti ma in Italia solo il 65% delle donne esegue il

fondazioneserono

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ilfa meno paura. Rappresenta la quinta causa di morte per cancro nelle50-69enni in, ma i decessi legati alla malattia: nel 2015 (ultimo anno disponibile) sono stati 3.186, nel 2013 ne erano stati registrati 3.302, con un calo del 3% in due anni. Il merito è da ricondurre a terapie sempre più efficaci, che permettono di controllare la malattia anche nello stadio metastatico. Tra queste, si annoverano anche i farmaci inibitori di PARP, oggi utilizzabili sia nelle pazienti BRCA mutate che non mutate. “Le armi contro ilspaziano dalla chirurgia alla chemioterapia fino alle terapie mirate, in cui rientrano gli inibitori di PARP”, spiega Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione AIOM (Associazionena di Oncologia Medica) . “Conoscere lo stato mutazionale dei geni BRCA è sempre molto importante ed il test dovrebbe essere ...

