Tav | scontro M5S-Lega Salvini | «Vado fino in fondo» Conte | «L' opera non mi convince»

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. «Che piaccia o meno il professor Ponti ha fatto la sua analisi onorevolmente e in modo molto plausibile», ha...

Tav - scontro M5S-Lega in Cdm sui bandi - interviene Conte | : Nulla di fatto durante in vertice di governo notturno. Palazzo Chigi incontrerà nel pomeriggio il direttore della società italo-francese. M5s ribadisce il "no", Commissione Ue è pronta a chiedere 800 ...

Tav - scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

Toninelli e lo scontro sulla Tav : «Smentisco le mie dimissioni» : «Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che martedì avrei ventilato o minacciato le mie ...

Tav - ancora scontro Lega-M5s | Rixi : "Fare i bandi" - Buffagni : "Piuttosto andiamo a casa" : "Sono per far partire i bandi, chenon vuol dire far l'attuale progetto: si possono risparmiare 1,5miliardi" dice il leghista. Ma il pentastelato: "Se bisogna andare a casaperché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io nonvedo il problema".

Tav - scontro frontale nel governo. Conte : niente mini-progetto. Mozione Pd contro Toninelli : Ancora scontro sulla Tav. Il premier Giuseppe Conte «non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici...

Tav : ancora scontro. Lega in pressing. Conte smentisce iniziative : Il governo cerca un'exit strategy anche per non perdere i finanziamenti europei. Salvini vuole accelerare mentre il premier smentisce nuove iniziative allo studio e Toninelli ribadisce il no all'opera.