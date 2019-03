Somma Vesuviana | veleni nell' alveo ristorante sotto sequestro

Gori - mancherà l'acqua nei comuni di Somma Vesuviana - Pagani - Castel Cisterna e Brusciano : Nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 mancherà l'acqua in alcuni comuni della città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno, a causa di interventi tecnici manutentivi sulla rete della condotta regionale idrica della Campania. A comuni carlo è stata la società G.o.r.i. S.p.a., ente gestore delle risorse idriche in numerosi paesi campani. I comuni Comune di Pagani (provincia di Salerno): è prevista una temporanea ...

Somma Vesuviana : restituisce portafogli senza soldi - maxi rissa in piazza : All'interno di un bar nel comune di Somma Vesuviana, piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli, un uomo trova un portafogli con all'interno delle banconote e lo restituisce al legittimo proprietario. All’interno dello stesso, però, non vi erano più i contanti. Scatta così la mega rissa in piazza San Francesco, vero e proprio centro cittadino della comunità Vesuviana. Il racconto dei fatti L'insolito quanto bizzarro episodio si è ...