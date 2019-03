Scambio Dybala-Icardi | ecco tutta la verità sulla vicenda

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo Scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Dybala-Icardi : lo Scambio è giusto per Juve e Inter : Da una provocazione spesso sono nate, e si sono sviluppate, trattative di mercato. La provocazione spesso appartiene a una logica. E se proprio dobbiamo dirla tutta la logica è incorporata in simile ...

Calciomercato Juventus : prende quota lo Scambio Dybala-Icardi con l'Inter (RUMORS) : La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi riapre un clamoroso possibile scenario di Calciomercato per Juventus e Inter. Il quotidiano sportivo parla infatti di un possibile scambio tra Icardi e Dybala, entrambi da tempo molto chiacchierati. Il futuro degli argentini potrebbe essere lontano dagli attuali club e i rumors parlano di un possibile accordo per fargli scambiare la maglia a fine stagione. Dybala per Icardi? Juventus e Inter e ci ...

Inter - via libera della società allo Scambio Dybala-Icardi : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter in questi giorni continua a pensare a Paulo Dybala , connazionale di Icardi in forza alla Juventus, per sostituire l'ormai ex capitano, e sarebbero anche disposti ad uno scambio con i ...

Scambio Dybala-Icardi : “Ecco la verità su Mauro. Spalletti disse che…” : Dybala-Icardi – Il caso Mauro Icardi resta l’argomento del momento in casa Inter, ma non solo. La lettera dell’attaccante nerazzurro non ha ovviamente dissipato i dubbi sul suo addio estivo e il futuro dell’argentino potrebbe coinvolgere anche quello di Dybala, visto che si parla anche di un possibile Scambio con la Juventus. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo […] More

Mercato Juventus - non solo Salah-Dybala : nuovo Scambio col Liverpool : Mercato Juventus – Il pensiero primario della Juventus ormai è la sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano, il risultato maturato al termine di una gara dove diversi giocatori della squadra di Allegri hanno reso al di sotto le alternative. Tra questi c’è anche Alex Sandro, […] More

Pastorello show sul mercato : il futuro di Rossi - lo Scambio Dybala-Lukaku ed il riscatto di Bakayoko : Federico Pastorello, agente Fifa, ha parlato di diversi nomi legati al calciomercato in vista dell’estate che si prospetta essere caldissima “La fascia di capitano ad Handanovic? Non credo che per lui sia un problema ma anzi un puro piacere. E’ un ragazzo che appare freddo e introverso ma ha grande personalità. Senza entrare nel merito della scelta di togliere la fascia a Icardi, hanno però scelto di darla alla persona ...

Icardi-Dybala-Lukaku - che intreccio : maxi Scambio col Manchester United : Icardi-Dybala-Lukaku – Icardi–Dybala–Lukaku e l’intreccio è servito: dall’Inghilterra si parla di un possibile giro di attaccanti che l’estate prossima potrebbe animare la tratta Manchester-Italia. Il ‘Mirror’, infatti, riferisce che lo United è pronto a sacrificare Romelu Lukaku pur di arrivare ad uno tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due argentini, indipendentemente da chi siederà sulla panchina ...

Calciomercato Juventus : proposto Scambio Dybala-Salah al Liverpool : Calciomercato Juventus: proposto scambio Dybala-Salah al Liverpool Secondo quanto riportato da vari quotidiani inglesi, la Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah. Il giocatore, che tempo fa siglò una doppietta proprio contro i bianconeri nella semifinale di andata del 2015 di Coppa Italia (Fiorentina-Juventus), è diventato il nuovo oggetto del desiderio della Vecchia Signora. Dopo ...

Scambio Dybala-Icardi : ecco cosa potrebbe accadere! : Scambio DYBALA ICARDI- Icardi non sarà più il capitano dell’Inter. Questa la notizia shock che la stessa società nerazzurra ha comunicato tramite il proprio account twitter. Una decisione di riflesso sull’attuale condizione contrattuale dell’attaccante nerazzurro, il quale preme per il rinnovo, ma la società nerazzurra starebbe valutando e temporeggiando. Handanovic sarà il nuovo capitano, mentre […] More

Juventus - Dybala per Salah : lo Scambio che fa impazzire il mercato : TORINO - In Italia lo conosciamo bene, a Torino ancor di più. Il 5 marzo 2015 Mohamed Salah firma una storica vittoria della Fiorentina in casa della Juventus, nella semifinale di andata della Coppa ...

Dybala-Real Madrid - Scambio con Isco : occhio al piano Paratici : DYBALA REAL Madrid- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, leggermente sottotono nel corso di questa stagione, potrebbe vestire la maglia degli spagnoli in vista della prossima stagione. Il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia […] L'articolo Dybala-Real Madrid, scambio con Isco: occhio ...

Eriksen-Juventus - Scambio con Dybala? Si può fare : i dettagli : Eriksen-Juventus – Domenica pomeriggio il Tottenham sarà impegnato in casa contro il Leicester. Intanto il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, deve iniziare già a fare i conti con la prossima finestra di calciomercato. Tra i principali indiziati a partire c’è Christian Eriksen, trequartista danese attenzionato anche dalla Juventus. L’allenatore argentino ha parlato proprio dell’ex Ajax, ammettendo che al momento non ...

James Rodriguez Juventus - CR7 chiama. Scambio con Dybala al Bayern? : James Rodriguez Juventus – Secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza bianconera avere una nuova tentazione di calciomercato. Si tratterebbe di James Rodriguez, calciatore già contattato telefonicamente dal suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Il trequartista colombiano è in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Marcelo-Juventus, retroscena Alex […] L'articolo James Rodriguez ...