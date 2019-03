Roma shock - Di Francesco esonerato : arriva Ranieri : La Roma ha ufficializzato l’esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League, il club giallorosso ha deciso di cambiare guida tecnica. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno ...

Scritta shock a Circo Massimo : Romanista Anna Frank e svastica : Roma – La Scritta "Romanista Anna Frank" seguita da una svastica e da una firma riconducibile al tifo laziale e' comparsa su un muro perimetrale del Circo Massimo. La Scritta e' stata rimossa poco fa dopo l'intervento di agenti del Pics della Polizia Locale di Roma Capitale e del personale di Ama.

Febbraio shock con l’Anticiclone dei record - caldo senza precedenti in tutt’Europa : oggi +22°C in Francia - +20°C a Roma e Firenze - +18°C in Germania [DATI] : 1/13 ...

Zaniolo-Juventus - Paratici anticipa la Roma : offerta shock - i dettagli! : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Nicolò Zaniolo, astro nascente del calcio italiano e nuovo punto di forza della Roma di Di Francesco. Secondo quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, il centrocampista sarebbe un chiaro obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Paratici sarebbe pronto ad anticipare la […] More

Roma – Kolarov preso di mira dai tifosi giallorossi - scritte shock davanti casa [FOTO] : scritte shock davanti casa di Kolarov a Torrino: continua la diatriba tra i tifosi giallorossi ed il terzino serbo Si conferma difficilissimo il rapporto tra il calciatore serbo Kolarov e la tifoseria giallorossa. Il terzino della Roma non ha mai goduto della simpatia degli ultras, a causa dei suoi precedenti nella Lazio e non si è mai sforzato troppo per rendere più amichevoli le relazioni con i tifosi giallorossi. Solo martedì scorso ...

La storia di Federica morta a Roma per shock anafilattico : le avevano detto che non c'era latte nel cocktail. Si indaga per capire che cosa ha provocato la morte della giovane

Roma : Torre Spaccata in lutto dopo morto 16enne per shock anafilattico : Roma – lutto a Roma a Torre Spaccata, la zona in cui viveva la 16enne morta ieri sera dopo una serata in un locale di Centocelle. Un drink o forse qualcosa che ha mangiato, sara' l'autopsia a chiarire cosa abbia scatenato lo shock anafilattico che non ha lasciato scampo alla giovane che stava trascorrendo alcune ore di serenita' con gli amici in piazza delle Gardenie. La 16enne quando e' arrivata al Pronto soccorso ...

Selvaggia Roma Vs Francesco Chiofalo/ 'Il tumore? Ci marcia' - il commento shock poi cancellato... : Selvaggia Roma dice la sua su Francesco Chiofalo e la sua malattia: 'Il tumore? Ci marcia', il commento shock sui social poi cancellato

Nainggolan-Inter - spunta un audio shock : “voglio tornare a Roma - sto a fa un macello” [VIDEO] : Raja Nainggolan sta facendo ammattire i tifosi dell’Inter, dopo l’esclusione dai convocati di Spalletti, arriva un audio che ha del clamoroso Nelle ultime ore, il caso Nainggolan sta accendendo le festività in casa Inter. Sul web sta infatti circolando una nota audio abbastanza eloquente, che sta facendo infuriare i supporters nerazzurri. Chiariamo, sembra essere davvero Nainggolan a parlare, ma la certezza che sia proprio il ...