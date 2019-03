Roma | Monchi contestato La replica | ' Poi vi vengo a prendere uno a uno' DiFra aspetta

Roma - tifosi spaccati su Di Francesco : 'Ma Monchi è da mandare via' : tifosi spaccati su Di Francesco, tifosi spaccati sui calciatori, tifosi uniti solo nel dire: 'L'arbitro ci ha mandato fuori dall'Europa'. Ci sono, però, state volte, a Roma, in cui i torti arbitrali - ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Roma - possibile addio di Monchi a fine stagione : il sostituto potrebbe giungere… dall’Inter : Unai Emery non ha fatto mistero di gradire l’eventuale arrivo di Monchi all’Arsenal, per questo il club giallorosso ha cominciato a cautelarsi Il futuro di Ramon Monchi non è poi così scontato che sia ancora alla Roma, sono molti i fattori da considerare che potrebbero allontanare lo spagnolo dalla Capitale. Uno su tutti riguarda lo stretto rapporto tra l’ex Siviglia e Unai Emery, che continua a lanciare messaggi ...

Roma - Mirabelli tra i candidati a prendere il posto di Monchi : La Roma pensa al presente. C’è una Champions League da disputare oltre un terzo o quarto posto da conquistare. Nel mirino, però, c’è anche il futuro.La Roma studia per il presente gettando, però, un occhio anche al futuro. E’ ben risaputo che il futuro di Monchi è tutt’altro che certo, motivo per il quale la società capitolina sta pensando anche ad un possibile nuovo direttore sportivo. A tal proposito ...

Roma - Mirabelli o la soluzione interna per il dopo Monchi? : L'attuale direttore sportivo della Roma , Monchi potrebbe lasciare al termine di questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport oltre all'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli , il club giallorosso sta pensando anche alla promozione del duo Balzaretti - Massara , già sotto contratto.

Roma - non solo Mirabelli : tutti i nomi per il dopo Monchi : Monchi potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione, con l'Arsenal in pole per accoglierlo. La Gazzetta dello Sport ha stilato l'elenco degli eventuali sostituti del dirigente spagnolo: si va da Faggiano del Parma all'ex Milan Mirabelli , passando anche per una soluzione interna a Trigoria composta dal duo ...

Roma - Ilicic nel mirino di Monchi. La risposta del giocatore : Roma Ilicic – Ormai non è più un segreto, la Roma di Monchi punta con forza Josip Ilicic. Il giocatore dell’Atalanta piace tanto alla dirigenza giallorossa, ed è un obiettivo concreto per la prossima sessione di mercato. Ben 13 milioni di euro più bonus subito per avere Josip Ilicic: la Roma ci ha provato a gennaio, […] L'articolo Roma, Ilicic nel mirino di Monchi. La risposta del giocatore proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi : Roma, Di Francesco e Monchi: un destino comune -La stagione è ancora tutta da scrivere, in casa Roma si inizia però a pensare già al prossimo anno. Con un finale di campionato e Champions da decifrare la dirigenza giallorossa sta programmando quella che dovrà essere la prossima stagione e, molto probabilmente, conoscerà importanti ribaltoni a livello […] L'articolo Roma, il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi proviene da ...

Roma - Di Francesco e Monchi verso l’addio a fine stagione : Baldini contatta Sarri : Roma alle prese con un futuro sempre più incerto per quanto concerne la panchina, Baldini contatta Sarri e Di Francesco traballa La Roma sta lavorando sottotraccia per la prossima stagione. Il futuro in casa giallorossa potrebbe prevedere notevoli scossoni e molto dipenderà da come finirà questa annata. Fatto sta che Baldini sta già pensando a come muoversi relativamente alla panchina, le ultime indiscrezioni infatti parlano di un ...