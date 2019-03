Quello che un ministro dell' Interno non può fare | armare una gogna

La vita in diretta - Francesca Fialdini perde la calma e sbotta con l'ospite in studio : "Quello che dici...." : Durante la puntata di ieri de La vita in diretta la conduttrice Francesca Fialdini ha risposto in modo scortese a una casalinga ospite nel salotto del pomeriggio di Rai1. "Quello che dici è opinabile", così ha freddato la signora Silvana, la quale ha deciso di lasciare il suo lavoro in banca per occ

Nina Moric contro Belen Rodriguez : «L’ultima che può fare la morale - ricorda Quello che mi hai fatto…» : Dopo il video di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi in cui avvisava Riccardo Fogli del tradimento dalla moglie è successo il putiferio. Molti si sono dissociati da quanto visto in tv, comprese le opinioniste Alda d’Eusanio e Alba Parietti e sull’argomento è intervenuta anche Belen Rodriguez che ha definito quanto visto “schifoso”. A risponderle sono stati Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric, che con la showgirl argentina non ha mai avuto ...

Juventus-Udinese - tutto Quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Juventus-Udinese? La gara tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD. Sarà possibile vedere il match anche su ...

Isola dei Famosi - Ghezzal contro Luca "Faccio Quello che mi pare" : All' Isola dei Famosi saltano le alleanze e si incrinano le amicizie. Complici la fame, il rientro a Playa Uva di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni - naufraghi sospesi - e le nomination che sempre ...

Via alle domande per il reddito di cittadinanza : ecco tutto Quello che c'è da sapere. Incertezze sull'attuazione : c'è solo il decreto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta : “Quello che dici è opinabile” : Francesca Fialdini controbatte alla casalinga ospite a La Vita in Diretta: “È opinabile” Francesca Fialdini ha risposto in modo non proprio carino ad una delle ospiti de La Vita in Diretta. In studio si parla delle casalinghe e di alcune statistiche che dimostrerebbero che il lavoro delle donne in casa equivarrebbe ad un stipendio di […] L'articolo Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta: ...

Napoli-Salisburgo - tutto Quello che c'è da sapere sugli ottavi di Europa League 2019 : Dov'è possibile guardare Napoli-Salisburgo? La gara tra Napoli e Salisburgo verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno, canale 372, su ...

Eintracht-Inter - tutto Quello che c'è da sapere sugli ottavi di Europa League 2019 : Dov'è possibile guardare Eintracht-Inter? La gara tra Eintracht e Inter verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno, canale 372, su ...

Tav - Forza Italia attacca Di Maio : “M5s talebani - ci riportate al Medioevo. Volete solo distruggere Quello che non capite” : “Ci state riportando al Medioevo. Sulle infrastrutture, il Movimento cinque stelle si comporta come il peggiore dei talebani“. Ad attaccare, durante il question time alla Camera con il ministro Luigi Di Maio, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo sul caso Tav e sulle possibili ricadute occupazionali in caso di stop all’opera. “Ricorda quando si scavò il traforo del Frejus? C’era chi aveva ...

Legittima difesa al fotofinish : ecco tutto Quello che cambia : Siamo al fotofinish. Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa arriverà a marzo. Quindi ci siamo. Ieri la Camera ha votato gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Il via libera definitivo arriverà oggi. Una volta ottenuto l'ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione (nel testo arrivato alla camera c'era un errore sulle coperture, subito sanato da un emendamento ...

Milano Digital Week - tutto Quello che c'è da sapere : European Commission in collaborazione con Joint Research Centre, JRC, organizza il progetto artistico ' Sciart - Arte e Scienza: il concetto di Datami ', 14 - 17 marzo, 8.30 - 18.00,. In esso, ...

Eros Ramazzotti a Milano : tutto Quello che c’è da sapere sui concerti : Dagli orari alla scaletta The post Eros Ramazzotti a Milano: tutto quello che c’è da sapere sui concerti appeared first on News Mtv Italia.

È corsa al Reddito di cittadinanza. Tutto Quello che c’è da sapere : Valeria, insegnante, da Agrigento Andrea, ricercatore, da Sydney Carlo, ingegnere, da Cagliari Francesca, odontoiatra, da MilanoGiacomo, commesso, da Roma Manuela, assegnista di ricerca, da Ancona Roberta, psicoterapeuta, da Pordenone Laura, imprenditrice nel settore comunicazione, da Rimini Andrea, studente, da New York Enrico, impiegato, da Torino Tutti in fila per il Reddito di cittadinanza. Che ancora non c’è. Il decretone con la ...

Paola Ferrari a Diletta Leotta : «Sbagliato ricorrere alla chirurgia estetica a 20 anni - ma ognuno fa Quello che vuole» : Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta. Dopo averla criticata in un’intervista al settimanale Oggi, dichiarando di considerare «diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B» e aggiungendo che «forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà…», la giornalista Rai ha ripreso il discorso oggi pomeriggio a Storie italiane, su Rai1. Ospite di Eleonora Daniele, la ...