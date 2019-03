Nuovo allenatore Roma | chi è il successore di Eusebio Di Francesco

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019): chi è ildiDiSe ne parla da mesi ma a questo punto è certo l’esonero diDidalla panchina della. Infatti la sconfitta in Portogallo e l’eliminazione dalla Champions League sono costate care all’giallorosso., i nomi più ricorrenti Tante le ipotesi circolate in queste settimane sui nomi del possibile sostituto Di. Sebbene come vedremo più avanti ce n’è una che si fa strada più delle altre. Tra i tanti nomi circolati quelli di Paulo Sousa, Christian Panucci, Vincenzo Montella e Roberto Donadoni., ipotesi più accreditata Claudio Ranieri Oltre ai nomi che abbiamo scritto, in base alle voci che si raccolgono a Trigoria, ilsarà Claudio Ranieri. Pare con un contratto fino a giugno. A ...

DiMarzio : #PauloSousa atteso a #Bordeaux domani per definire gli ultimi dettagli: sarà il nuovo allenatore ?? - Catania : ???? Walter Novellino è il nuovo allenatore del Catania. - marcimarti17 : Il nuovo allenatore della @OfficialASRoma avrà a che fare con la stessa squadra di pippe al sugo con la uallera all… -