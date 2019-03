Legge 104 e disabili | agevolazioni in arrivo con “provvedimenti ad hoc”

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019)104 einconadLa politica si occupa spesso die titolari di104, in particolar modo con prospettive improntate ade sostegno. Si fa qualcosa, ma si potrebbe far sempre di più. È questo il concetto della nota redatta dal consigliere di Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi. Un pensiero diffuso dai principali media locali e non, che lascia intravedere nuovi spiragli per ulteriori provvedimenti ad hoc inerenti leper i soggettititolari di104.104 e: il pensiero di Alessia Ambrosi (Lega) “A tutti i genitori di figlisento il bisogno di esprimere la mia vicinanza e sostegno in primis, come persona caregiver e come interlocutore politico intendo raccogliere la sfida, assicurando il mio pieno e totale impegno sul tema”. Questa la risposta della ...

Agenzia_Ansa : #LegittimaDifesa, ok dalla Camera, ora va al Senato. Il disegno di legge è passato con 373 voti favorevoli, 104 con… - zazoomblog : Legge 104 con depressione e anoressia come avere i permessi - #Legge #depressione #anoressia #avere - zazoomblog : Legge 104 Inps con mal di schiena: come avere agevolazioni e permessi - #Legge #schiena: #avere #agevolazioni -