Bce | Draghi | Rallentamento si estenderà nell' anno in corso

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : tassi fermi fino a fine 2019 : Per Draghi , tuttavia, non c'è il rischio che l'economia dell'eurozona diventi troppo dipendente dagli stimoli della politica monetaria. «Stiamo parlando di un'economia che rallenta ma che è ancora in ...

Bce - Draghi fa ancora il pompiere Liquidità alle banche fino al 2021 : R alle ntamento economico in atto e raffreddamento dell'economia che tira verso il basso i prezzi e tiene l'inflazione lontano la Bce dal target statutario del 2%. Così, come previsto, l'Eurotower lancia da settembre prossimo una nuova serie di iniezioni di liquidità attraverso operazioni trimestrali di rifinanziamento a più lungo termine, le cosiddette aste Tltro Segui su affaritaliani.it

Per la Bce post-Draghi - per Giovanni Tria meglio un falco tedesco che un francese : Non è che la "dichiarazione di guerra" alla Francia lanciata dal Governo gialloverde ha fatto proseliti in Via XX Settembre? Si presta a molte interpretazioni la dichiarazione riportata ieri dal quotidiano tedesco Die Welt con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha "aperto" alla candidatura di Jens Weidmann per il vertice della Bce, una partita essenzialmente franco-tedesca.Finora l'Italia è apparsa nettamente contraria al ...