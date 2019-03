A Taranto le emissioni continuano a uccidere

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Aci si continua ad ammalare e si continua a morire di inquinamento. Questo, mentre troppo lentamente si sta provando ad applicare il Piano ambientale per quella che ormai, da quando è entrata in scena l'Arcelor-Mittal, è l'ex Ilva. Una situazione già drammatica, aggravata dal fatto che tutto questo avviene anche grazie al regime d'immunità penale confermato da questo governo alla nuova proprietà.Ieri finalmente i commissari hanno portato in commissione Ambiente alla Camera l'Addendum ambientale sull'ex Ilva di. C'è stato così modo di vedere in concreto quanto contenuto nell'integrazione voluta dal ministro dello Sviluppo economico, poi firmata anche dal ministro dell'Ambiente, che ha segnato 'nero su bianco' la finta promessa cavalcata in campagna elettorale dal M5s.Un vero e proprio baratto al ribasso rispetto ...

