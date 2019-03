Tesoriere e vice | le mosse di Zingaretti per cambiare il Pd

ilfogliettone

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La prima mossa è la scelta di Luigi Zanda per sostituire il 'super renziano' Francesco Bonifazi comedel Pd. Il neosegretario Nicolaha iniziato a mettere mano all'organizzazione del partito, in vista dell'Assemblea nazionale che il prossimo 17 marzo ratificherà il nuovo vertice. Zanda, senatore, nella scorsa legislatura capogruppo a Palazzo Madama, è parlamentare di grande esperienza ed esponente di AreaDem, la 'corrente' che fa capo a Dario Franceschini, sempre importante per garantire gli equilibri interni.Mentre pare scontata l'indicazione di Paolo Gentiloni come presidente (e in futuro magari come candidato premier), comesegretaria il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Paola De Micheli, che però, anche scaramanticamente, non conferma. La De Micheli è stata l'organizzatrice della campagna 'Piazza grande' di. Poi sarà la ...

