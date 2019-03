Reddito | Di Maio | “Su Navigator spero intesa con Regioni” Ma il Pd attacca | “Selezione

Reddito di cittadinanza - primo giorno per le domande senza il caos temuto. Di Maio : "Ora assumere 6mila persone" : primo giorno di richiesta del Reddito di cittadinanza senza grandi complicazioni in tutta l'Italia. Non ci sono state le code chilometriche temute e tutto si è svolto con ordine. Sul Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio rilancia : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Il primo a chiedere il Reddito nel paese di Di Maio : "Comprerò carne e frutta. Ma voglio il lavoro - non i soldi" : Ciro Demaria è disoccupato da 5 anni, prima faceva l'imbianchino. È la prima persona ad essersi recata all'ufficio postale di via Ercole Cantone di Pomigliano D'arco, il paese di Luigi Di Maio, per chiedere il reddito di cittadinanza. A intervistarlo è il giornalista Niccolò Zancan per La Stampa: "Comprerò la carne e la frutta, poi pensiamo al pigione", ha detto l'uomo.È arrivato alle Poste di primo ...

E' il giorno del Reddito - Di Maio : "Promessa mantenuta - al via la rivoluzione" : Da oggi si possono presentare le domande alle Poste o ai Caf. Di Maio: "Inizia la rivoluzione". Ma è rischio caos: le Regioni lo evocano per l'arrivo nei centri per l'impiego dei 4.500 navigator proposti dal ministro Di Maio

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Lo Stato mantiene una promessa - si occupa degli invisibili” : Luigi Di Maio in un'intervista in radio su RTL 102.5 commenta la partenza del Reddito di cittadinanza: "Oggi manteniamo una promessa: lo Stato si occupa degli invisibili, di persone meravigliose ma sfortunate che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 milioni di persone, potenzialmente, potranno accedere al Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Parte la rivoluzione" : Reddito di cittadinanza , si parte. "Oggi manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi p

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Assumere 6mila persone per centri impiego. Regioni? Loro battaglia non sia politica” : “Voglio assumere 6mila persone come ministero e mandarle nei centri per l’impiego delle regioni, poi anche questi 6mila saranno assunti con concorso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato a Rtl 102.5, a proposito dee navigator per il Reddito di cittadinanza. obiettivo è raggiungere un accordo con le Regioni, ma non vorrei che quella delle Regioni si stesse ...

Reddito di cittadinanza parte già con problemi d'accesso. Di Maio : "È rivoluzione" : È stato attivato sul sito del governo il link per accedere alla pagina dedicata al Reddito di cittadinanza. Come preannunciato, è necessaria un'identità digitale (Spid) per richiedere i moduli, ma per il momento funziona solo con le credenziali di Poste e Tim. Tutte le altre opzioni di Spid danno "errore". Dopo le difficoltà iniziali, sul sito dedicato al Reddito di cittadinanza adesso l'accesso con Spid, l'identità digitale, funziona con tutti ...

Reddito cittadinanza - Di Maio ora stato si occupa degli invisibili : Luigi Di Maio: "Oggi manteniamo una promessa, lo stato si occupa degli invisibili, persone meravigliose ma sfortunate che sono state nella periferia"

Luigi Di Maio - oggi parte il Reddito di cittadinanza : ecco quanti immigrati incassano a spese tue : Tra i destinatari del reddito di cittadinanza, i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono un milione 56 mila, circa l' 81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell' Ue ed extracomunitari, sono 150 mila (11,5%). Di queste ultime,

Il nodo "navigator" sul Reddito di cittadinanza. Di Maio propone di ridurli a 4.500 - per le Regioni sarà comunque "caos" : Il Governo prova a riaprire il dialogo con le Regioni sui navigator ma, per ora, la trattativa non avanza ed è ancora scontro. A fare una nuova proposta questa volta è il ministero del Lavoro che in una prima bozza di accordo, messa sul tavolo della trattativa solo ieri sera, prevede una diminuzione dei navigator assunti da Anpal da 6.000 a 4.500 circa, destinati a rafforzare i centri per l'impiego delle sole Regioni che ne hanno ...

Zingaretti apre al Reddito di cittadinanza e Di Maio rilancia sul salario minimo : Nicola Zingaretti è l'uomo uscito vincitore dalle primarie del Partito Democratico. Il presidente della Regione Lazio sarà chiamato a tirare fuori il Pd da quella che, senza ombra di dubbio, può essere considerata la stagione più nera dalla nascita del più grande tra i partiti del centro-sinistra attualmente esistenti. Un percorso negativo che ha conosciuto l'onta di una sonora sconfitta alle elezioni politiche di un anno fa. I 'dem' proveranno ...