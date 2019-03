Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre paparazzati per la loro prima uscita pubblica

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L’attricee il suo compagnohanno partecipato insieme alla sfilata parigina di Chanel. I due escono dal Grand Palais abbracciati sotto la pioggia e, da vero gentlemen, lui le apre la portiera dell’auto.ha 36 anni, 18 meno della. L’attrice aveva accennato a lui in un’intervista a dicembre, senza però sbottonarsi troppo: “Sto con la stessa persona da molto tempo”, aveva detto a Paris Match, aggiungendo solo: “L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio”. Ora eccoli insieme per lavolta in un’: lui affascinante con i capelli lunghi e la barba incolta, lei bellissima e sensuale con il décolleté a vista e lo sguardo celato da maxi occhiali neri.ha un passato da modello, artista e scenografo ed ha una galleria d’arte nel quartiere parigino del Marais. Ha una figlia, Anahis avuta da una precedente relazione. Insieme a luisembra finalmente aver ritrovato la felicità.