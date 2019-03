Cyprus Cup | Nord Corea-Italia 10-9 dopo i calci di rigore

Calcio femminile Cyprus Cup 2019 : Italia-Corea del Nord (9-10 d.c.r) - decide un errore dal dischetto di Bonansea - nordcoreane vittoriose in nove : Termina con un’amara sconfitta il percorso della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini alla Cyprus Cup 2019. Le azzurre hanno perso ai calci di rigore la finalissima contro la Corea del Nord, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sui 2-2 e i supplementari sul 3-3 (9-10 il totale d.c.r). Una partita vibrante quella del GSZ Stadium di Larnaca nella quale le emozioni non sono mancate, con le Nordcoreane capaci ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Thailandia 4-1 - le azzurre volano in finale. Doppietta di Sabatino : Tre su tre. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini sa solo vincere nella Cyprus Cup 2019, torneo ad inviti che si sta svolgendo a Cipro, e conquista il terzo successo in altrettanti confronti, superando 4-1 la Thailandia nell’incontro valido per il gruppo B della manifestazione. Le azzurre così, senza nessuna incertezza, si sono assicurate un posto per la finalissima del 6 marzo grazie ad una Doppietta di Daniela ...

VIDEO Italia-Ungheria 3-0 calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : gli highlights e i gol della partita : L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con un roboante 3-0 nella Cyprus Cup, la nostra Nazionale di calcio femminile continua a macinare gioco e risultati a pochi mesi dai Mondiali in Francia. Le azzurre si sono scatenate contro le malcapitate magiare dopo aver già travolto il Messico e hanno ipotecato la qualificazione alla finale di questa importante manifestazione amichevole. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Ungheria 3-0 - le azzurre ipotecano la finale : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini viaggia a vele spiegate nella Cyprus Cup 2019. Le azzurre, vittoriose all’esordio contro il Messico 5-0, si sono ripetute contro l’Ungheria (3-0), ipotecando il primato del raggruppamento B e la finale del torneo, visto il successo delle messicane contro la Thailandia, prossima avversaria lunedì 4 marzo nell’incontro di chiusura del girone. Un risultato positivo ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Messico 5-0 - azzurre straripanti a Larnaca : Una super Italia quella che ha iniziato il proprio percorso nella Cyprus Cup 2019 a Larnaca, torneo di Calcio femminile rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel gruppo B insieme a Messico, Ungheria e Thailandia, ha fatto il proprio esordio contro le messicane, imponendosi in maniera perentoria 5-0. In vantaggio al 45′ con Valentina Bergamaschi, ...

Una storia che continua. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest'anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La manifestazione per l'Italia comincerà oggi e terminerà il 7 marzo. Ai nastri di partenza vi saranno anche l'Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l'Ungheria, la Corea del