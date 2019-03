Gemma Galgani | nuovo corteggiatore | Giorgio Manetti dice la sua

Gemma Galgani E ROCCO FREDELLA/ Uomini e Donne - il ritorno di Giorgio scatena la... : GEMMA GALGANI e ROCCO FREDELLA alle prese con Giorgio, il pretendente della dama del trono over di Uomini e Donne. ROCCO è geloso e Barbara De Santi...

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Barbara De Santi : "Sei priva di sensibilità" (video) : Dopo due settimane di corrispondenza telefonica, Gemma Galgani incontra nuovamente Giorgio. Ha conosciuto il cavaliere in un momento non proprio felice dopo un litigio con Rocco. Oggi, la dama tira le fila di questa frequentazione virtuale: Gemma: Non so come tu possa pensare ad una conoscenza se non hai tempo. Ci siamo sentiti per messaggio, poi, mi aveva chiesto di cosa pensassi di noi. Mi era sembrato piuttosto riduttivo. Abbiamo parlato ...

U&D spoiler : Gemma Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Rocco Fredella : A Uomini e Donne è finalmente arrivato il momento tanto atteso per Gemma Galgani, la quale dovrà prendere una decisione e scegliere la sua eventuale anima gemella. La redazione del programma ha annunciato, infatti, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo speciale, intitolato "La decisione". Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, però, la decisione di Gemma sarebbe stata negativa. La foto ufficiale: la Galgani sembra vestita ...

Gemma Galgani scelta definitiva : lascia Uomini e Donne : Dopo anni di lacrime, amori, felicità e scherzi, a volte un po' esagerati, di Tina, Gemma Galgani , la 'dama della nebbia' lascia lo show del pomeriggio insieme al suo Rocco Fredella. L'anticipazione ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Gemma Galgani : avrebbe detto 'no' a Rocco : Il castello è diventato ormai la location abituale delle scelte di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Nelle ultime settimane sono andate in onda le tanto discusse ed interessanti scelte di Lorenzo Riccardi con il sì di Claudia Dionigi e quella di Teresa Langella culminata con il rifiuto di Andrea Dal Corso. Oggi è stata registrata una nuova ...

Gemma Galgani rifiuta Rocco : la risposta di lei a La Decisione : Uomini e Donne – La Decisione: Gemma Galgani rifiuta la proposta di Rocco Come svelato ieri dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata costretta a prendere una Decisione importante in merito al suo rapporto con Rocco Fredella. Il cavaliere ha chiesto la mano della torinese durante lo speciale di Uomini e Donne – La Decisione. Sui profili social del dating sentimentale è comparso un post davvero ...

Trono Over - Gemma Galgani e Rocco Fredella vanno nel castello : Si attende un'altra puntata serale del programma Uomini e Donne, ma questa volta con due protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani e Rocco Fredella, la cui storia ha avuto molto seguito. Quest'ultimo ha chiesto alla dama torinese di trascorrere del tempo in un castello in intimità, proprio come lei desiderava. Dopo qualche esitazione in studio, Gemma ha accettato con entusiasmo la proposta. Come mostrano le prime immagini, Rocco Fredella ha ...

Rocco Fredella Spara a Zero su Gemma Galgani! Intanto le Prepara un Regalo! : Uomini e Donne Over: Rocco Fredella, dopo vari tira e molla con Gemma Galgani, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il cavaliere appare incoerente. Se da una parte critica aspramente la dama, dall’altra invece si sta Preparando per farle una grossa sorpresa! Sentite la sua intervista! Uomini e Donne Over: Rocco Fredella si tormenta e vorrebbe entrare nel cuore di Gemma Galgani. Il cavaliere brizzolato specifica in ...

Scelta Uomini e Donne : Gemma Galgani e Rocco si sposano? (FOTO) : Gemma Galgani e Rocco del Trono Over protagonisti dello speciale Uomini e Donne – La Scelta Pochi minuti fa sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne la redazione della trasmissione ha pubblicato una foto di Gemma e Rocco insieme al Castello. I due volti del Trono Over hanno registrato una puntata speciale di Uomini e Donne – La Scelta rinominata, per l’occasione, in ‘La Decisione’. Il Trono Senior non ...

Uomini e Donne Over : Gian Battista Aggredisce Gemma Galgani! : Oggi a Uomini e Donne Over è stata sfiorata una vera e propria rissa. Gian Battista perde il controllo e si scaglia prima contro Valentina, poi contro Gemma Galgani! Ecco cosa è successo nella puntata di oggi di Uomini e Donne Over! Panico in studio durante la puntata odierna di Uomini e Donne. Oggi è stato veramente superato ogni limite alla decenza. Protagonista dell’increscioso episodio è stato Gian Battista, il contrOverso cavaliere, ...

Trono Over : Gemma Galgani e Gian Battista sfiorano la rissa : Gemma Galgani e Gian Battista ai ferri corti: è scontro al Trono Over In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne ad aver fatto molto discutere è stato senza ombra di dubbio il cavaliere Gian Battista. Il motivo? Prima ha discusso molto animatamente con l’opinionista Gianni Sperti, e successivamente ha avuto uno scontro durissimo con la dama Gemma Galgani. Cos’è successo tra loro? Gemma ha fatto una rivelazione sul ...

Uomini e Donne : diretta del 27 febbraio - la scelta di Gemma Galgani : Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata odierna, 27 febbraio 2019, che andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 sarà dedicato al primo appuntamento settimanale del Trono Over. Come tutti i primi appuntamenti, si inizierà proprio col parlare della dama torinese Gemma Galgani e il suo Rocco. Anticipazione Uomini e Donne: Rocco e il suo ultimatum Le cose tra Gemma e ...