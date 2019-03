Dominik Paris | band | peso | figlio e compagna Chi è il campione di sci

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris - campione vero. Ora manca solo l’ultimo tassello per la leggenda : In un fine settimana caratterizzato dal maltempo, in quel di Kvitfjell (Norvegia), un lampo azzurro abbaglia tutta la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris dimostra in Norvegia di essere un campione vero, quelli che possono dirsi “con la C maiuscola“. L’altoatesino realizza una fantastica doppietta sulla pista norvegese, conquistando prima il successo in discesa e poi il giorno dopo in supergigante. La seconda doppietta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris - Campione vero. Ora manca solo l’ultimo tassello per la leggenda : In un fine settimana caratterizzato dal maltempo, in quel di Kvitfjell un lampo azzurro abbaglia tutta la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris dimostra in Norvegia di essere un Campione vero, quelli che possono dirsi “con la C maiuscola“. L’altoatesino realizza una fantastica doppietta sulla pista norvegese, conquistando prima il successo in discesa e poi il giorno dopo in supergigante. La seconda doppietta di una ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Dominik Paris - un cuore rossonero nell’Olimpo dei grandi dello sci : La vittoria sul Sassuolo ha portato entusiasmo e fiducia in casa Milan e tra i tifosi rossoneri, ormai l’obiettivo Champions League e sempre più vicino e non solo, con lo scivolone dell’Inter a Cagliari il Diavolo ha messo nel mirino i cugini. Oggi è pero doveroso rendere omaggio e celebrare un grandissimo tifoso milanista che con la quattordicesima vittoria in Coppa del mondo di sci è entrato nella leggenda dello sci. Dominik ha ...

Classifica vittorie Italia Coppa del Mondo sci alpino : Dominik Paris è solo al terzo posto - in testa Alberto Tomba : Un superlativo Dominik Paris coglie la doppietta a Kvitfjell, in Norvegia, e dopo la discesa libera di ieri oggi trionfa nel supergigante, portandosi a quota 14 vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino, staccando così Kristian Ghedina e portandosi in solitaria al terzo posto della Classifica degli Italiani più vincenti nella storia. L’Italia è salita a quota 185 successi: davanti a tutti l’irraggiungibile Alberto Tomba, ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2019 in DIRETTA : Dominik Paris vince ancora e vola in testa alla classifica di specialità! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la splendida vittoria di ieri nella discesa libera, Dominik Paris cerca il bis oggi alle ore 11.00 con l’idea di puntare alla classifica di SuperG. Per il meranese la rincorsa alla Coppa di specialità è quanto mai aperta, trovandosi a 6 punti dal leader vincent Kriechmayr, ed a 3 dalla seconda ...

Kvitfjell - Dominik Paris vince anche il superG : ora è primo in Coppa del Mondo : Dominik Paris, vincitore ieri nella discesa di Kvitfjell, si è ripetuto oggi trionfando anche nel superG davanti al padrone di casa Kjetil Jansrud, staccato 43 centesimi, e allo svizzero Beat Feuz, terzo a sessanta centesimi. Con questo successo il 29enne di Merano, campione del Mondo qualche settimana fa ad Are proprio nel superG, balza in testa alla classifica di specialità in vista delle finali di Coppa del Mondo a Soldeu.Continua a leggere

Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2019 - Dominik Paris : “Era importante far correre gli sci - ora la Coppa è vicina” : Dominik Paris ha numerosi motivi per sorridere dopo la splendida vittoria nel SuperGigante di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il carabiniere di Merano completa la doppietta dopo la discesa libera di ieri, centra il 14esimo successo in carriera e, sopratutto, vola al comando della classifica di specialità. Le sue parole, rilasciate a FISI.org, confermano la sua felicità e spiegano come sia maturata la ...

Dominik Paris vince il supergigante di Kvitfjell : dopo Bormio - altra doppietta nella Coppa del Mondo : Altro successo per Dominik Paris. Sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, l’azzurro piazza un’altra doppietta nella sua splendida stagione, come già era riuscito a fare a Bormio. dopo la vittoria in discesa di sabato, si è ripetuto domenica trionfando anche nel supergigante, mettendosi tutti alle spalle. Dietro di lui, il padrone di casa Kjetil Jansrud, staccato 43 centesimi, e lo svizzero Beat Feuz, terzo a sessanta centesimi. Con ...

Sci - Dominik Paris vince anche il SuperG a Kvitfjell : La differenza di Paris: "Riesco a sciare sempre più vicino al limite" Dominik Paris ha commentato così la quinta vittoria stagionale in Coppa del mondo: "In SuperG fa tanta differenza se riesci a far ...

Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2019 - Dominik Paris : “Era importante far correre gli sci - ora la Coppa è vicina” : Dominik Paris ha numerosi motivi per sorridere dopo la splendida vittoria nel SuperGigante di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il carabiniere di Merano completa la doppietta dopo la discesa libera di ieri, centra il 14esimo successo in carriera e, sopratutto, vola al comando della classifica di specialità. Le sue parole, rilasciate a FISI.org, confermano la sua felicità e spiegano come sia maturata la ...

VIDEO Dominik Paris - nuova vittoria nel superG di Kvitfjell e primato in classifica di Coppa del Mondo! : Ancora una perla di Dominik Paris! Il fuoriclasse nato a Merano ha fatto il bis dopo il successo di ieri in discesa libera e oggi, sempre sulla pista di Kvitfjell (Norvegia) ha vinto il superGigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, 14esimo trionfo della sua carriera. Con questo successo Paris è volato al comando della classifica generale della specialità e ha messo in mostra una prova impeccabile, pennellando dall’inizio ...

Sci alpino - CICLONE Dominik Paris! Non si ferma più e vince anche il superG di Kvitfjell : è primo in Coppa del Mondo! : Dominik Paris è un CICLONE che non si ferma più e macina vittorie in serie. L’altoatesino, dopo il trionfo di ieri in discesa, ha concesso il bis sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, imponendosi anche in superG. Si tratta di una affermazione di platino, perché consente al campione del mondo in carica di portarsi saldamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità ad una sola gara dalla conclusione. Il fuoriclasse italiano ha ...