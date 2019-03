Caso Orlandi : "Aprite quella tomba nel cimitero teutonico". Il Vaticano : "Studieremo la richiesta" : La famiglia ha ricevuto una lettera in cui si dice che sarebbero custodite in un loculo le risposte alla fine della ragazza

Ossa in Vaticano : ecco di chi sono. Caso Orlandi - l’incredibile scoperta : Quando lo scorso 30 ottobre furono rinvenute le Ossa di due scheletri sotto i pavimenti della Nunziatura Apostolica a Roma, si pensò subito che potessero appartenere a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti scomparse nella capitale nel 1983. Dopo i primi momenti di angoscia e fiducia (per la risoluzione del Caso non per la tragica fine), si scoprì che le due ragazze nulla c’entravano con quei resti, ipotesi esclusa sin dalle ...

Caso Orlandi - ossa Nunziatura d'epoca romana : verso archiviazione : Roma, 31 gen., askanews, - Va verso l' archiviazione il fascicolo avviato in merito ai resti ossei trovati in un edificio della Nunziatura apostolica, a Roma. Dopo che le verifiche dei consulenti ...

Caso Orlandi : le ossa ritrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...