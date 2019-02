Vaccini | il Veneto la prima regione a ospitare una mostra per la corretta informazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) E’ illaitaliana ala‘Mondo‘, un evento mirato a promuovere unacon obbiettivo la prevenzione delle malattie infettive attraverso la vaccinazione. Realizzata dall’Istituto superiore di sanità, grazie all’adesione delladelverrà inaugurata a Padova venerdì 1 marzo, al Museo di storia della medicina nei locali dell’antico ospedale San Francesco Grande. Sarà visitabile fino al 31 agosto. ‘Mondo‘ offre un percorso conoscitivo, studiato con particolare attenzione per le scuole e le famiglie, proprio per “ribadire l’elevata valenza scientifica e sociale dell’azione vaccinale. I contenuti, proposti con modalità avanzate e sistemi interattivi organizzati in un percorso multimediale e multimodale con infografiche, video e postazioni ...

Salvo_Parisi : RT @WRicciardi: “Mondo vaccini”. Veneto prima Regione ad ospitare la mostra dell’Iss per la corretta informazione - Quotidiano Sanità https… - WRicciardi : “Mondo vaccini”. Veneto prima Regione ad ospitare la mostra dell’Iss per la corretta informazione - Quotidiano Sani… -