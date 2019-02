L'oroscopo di domani 28 febbraio : Gemelli demotivato - Scorpione evasivo : I pianeti elargiscono effetti positivi nella giornata di giovedì, sottolineando le promesse fatte a ciascun segno zodiacale. Mercurio garantirà effetti positivi al Cancro, allo Scorpione, all'Ariete e al Capricorno. Tali segni potranno aprirsi maggiormente al dialogo e vivere le sensazioni con ragguardevole immaginazione, contando sulle previsioni astrali a loro favorevoli. E gli altri segni? Analizziamo insieme la situazione nelL'oroscopo di ...

Oroscopo dall'11 al 17 marzo : amore alle stelle per Scorpione - Leone rilassato : La settimana che va dall'11 al 17 marzo si presenterà piena di occasioni e di sfide da cogliere al volo per diversi segni dello Zodiaco. Molti segni avranno meno tensioni rispetto a prima, come il Leone e il Toro. Alcuni come l'Acquario e il Sagittario avranno invece dei problemi a livello comunicativo con amici e colleghi. Lavoro e grinta per Capricorno e Pesci. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: nella prima parte della settimana vi ...

Oroscopo 10 marzo : meglio lo Scorpione - Bilancia sotto stress : Domenica 10 marzo potrebbero esserci dei momenti di distensione, tanto che alcuni segni potrebbero decidere di dedicarsi di più all'amore e ai sentimenti in generale, specialmente quelli che in questo periodo lo hanno lasciato un po' indietro: stiamo parlando del Toro, del Cancro e del Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: nella giornata di domenica avrete modo di ridimensionare la vostra rabbia e mitigarla a favore di un ...

Oroscopo 6 marzo : Scorpione con una marcia in più - Cancro romantico : In questo mercoledì 6 marzo troviamo Plutone, Nettuno, Sole e Luna in Pesci. Inoltre Venere si trova in Acquario e Giove in Sagittario, mentre Urano e Marte saranno in Toro. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa, mentre Plutone e Saturno sono situati nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 27 febbraio : Leone divertito - Scorpione selettivo : L'oroscopo di domani indaga sui sentimenti e le opportunità di ciascun simbolo zodiacale, sfruttando al meglio gli influssi planetari. Gli astri intrecciano i loro poteri per sbloccare le situazioni amorose o quelle lavorative, al fine di aiutare i protagonisti dello Zodiaco a vivere la vita con maggiore serenità. Ecco un consiglio per ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrologiche di mercoledì. Energia positiva nelL'oroscopo di ...

Oroscopo 5 marzo : distrazione per Scorpione - Ariete severo : La giornata di martedì 5 marzo sarà fatta di piccole e grandi soddisfazioni per il Gemelli, il Toro, il Sagittario ed il Pesci. Il Cancro potrebbe pensare di tirarsi indietro nel gettarsi in un rapporto più profondo, il Capricorno invece si dedicherà interamente al lavoro. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: evitate di essere troppo severi con i colleghi sul posto di lavoro, perché comunque ci potrebbero essere delle ripercussioni non ...

L'oroscopo dal 25 febbraio al 3 marzo : Cancro grintoso - brilla lo Scorpione : Stiamo per salutare il mese di febbraio e accogliere il successivo mese di marzo. Come andrà la prossima settimana per tutti e dodici i segni dello Zodiaco? Scopriamolo grazie alle previsioni astrologiche su lavoro e amore per la settimana che va da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Astrologia e oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete. Nel lavoro sarà premiata la vostra creatività. I viaggi d'affari vi daranno grosse soddisfazioni ...

L'oroscopo di lunedì 25 febbraio : Toro espansivo - Scorpione intuitivo : NelL'oroscopo di lunedì 25 febbraio le configurazioni astrali promettono bene per l'Ariete, il Toro, lo Scorpione e il Sagittario, offrendo ottime opportunità in ambito lavorativo. E gli altri segni zodiacali? Scopriamolo insieme nelle previsioni astrali di lunedì. Configurazioni astrali nelL'oroscopo di lunedì Ariete: sarete amabili e molto aperti alle opportunità, organizzandovi e investendo le vostre capacità per emergere. Riuscirete ad ...

Oroscopo 6 marzo - giorno duro per Ariete e Scorpione : Mercoledì 6 marzo sarà una giornata nella quale, come sempre, ci saranno sia alti che bassi per i nati sotto i vari segni zodiacali. Vediamo ora le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci. Ariete, Toro e Gemelli Ariete: alcuni potrebbero vivere una mattinata decisamente difficile, ricevendo una comunicazione inattesa che li getterà nello sconforto. Nelle ore successive bisognerà recuperare lucidità per trovare ...

Oroscopo del 4 marzo : giornata no per Ariete - Toro e Scorpione : Il 4 marzo i nati sotto il segno dell'Ariete vivranno una giornata contraddittoria, con una mattinata piena di promesse non mantenute e una serata davvero deludente, nonostante le vostre aspettative elevate. Meglio rifugiarsi negli affetti familiari. Per quanto concerne il Toro, il 4 marzo sarà una giornata da dimenticare, estremamente negativa sotto diversi punti di vista, non ultimo quello sentimentale. I Gemelli invece secondo l'Oroscopo ...

Oroscopo del giorno 23 febbraio - Luna in Scorpione : weekend d'amore per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 23 febbraio annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dello Scorpione. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno d'acqua è previsto dall'astrologia già da questo sabato pomeriggio, precisamente a partire dalle ore 15:36. Curiosi di sapere, oltre alla scontatissimo Scorpione, quali saranno gli altri segni fortunati in amore? Per quanto riguarda la giornata sotto esame, coincidente ...

Scorpione : In che misura sei in grado di accedere alle necessità basilari della vita? Riesci a soddisfare il tuo bisogno di buon cibo, esercizio fisico, sonno, relax totale, stimoli mentali, appassionata intimità, senso di adeguatezza, bellezza che nutre... Leggi