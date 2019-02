Nati due gemelli sesquizigotici | è la seconda volta che accade | ecco in cosa consiste

Isola 2019 settima puntata - il gruppo spaccato in due : eliminato e nomiNati : Isola dei famosi, settima puntata di mercoledì 27 febbraio 2019: l’eliminato Il gruppo all’Isola dei famosi 2019 si è ormai spaccato in due e le discussioni non sono mancate stasera, 27 febbraio. Da una parte ci sono Soleil e Jeremias, con l’appoggio e il sostegno (silenzioso, in parte) di Riccardo Fogli, Marco Maddaloni, Ghezzal e pure […] L'articolo Isola 2019 settima puntata, il gruppo spaccato in due: eliminato e ...

Pd - il videoappello di Prodi per le primarie : “I due partiti di governo litigano - Italia non va bene. I dem unica alterNativa” : “Dobbiamo andare in tanti a votare, per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Pd. E lui certamente sarà in grado di scegliere le persone che portino finalmente verso il cambiamento“. È l’appello rivolto in un videomessaggio da Romano Prodi in vista delle primarie di domenica del Partito democratico. L'articolo Pd, il videoappello di Prodi per le primarie: “I due partiti di governo litigano, ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli davanti al gip : “Siamo due pensioNati”. Legale chiede la revoca dei domiciliari : “Siamo due pensionati”. Circa tre ore Laura Bovoli, poco meno di due ore Tiziano Renzi. E hanno risposto così al gip Angela Fantechi che chiedeva loro quale fosse l’attività che svolgono attualmente. Tanto sono durati gli interrogatori di garanzia dei genitori dell’ex premier Matteo Renzi, che si sono tenuti al nono piano del palazzo di giustizia di Firenze e non in un “luogo segreto”, come alcuni fonti avevano ...

CampioNati Mondiali di Cablewake – Due ori - tre argenti e 2 bronzi per l’Italia a Buenos Aires : Italia: 2 Ori, 3 argenti e 2 medaglie di Bronzo, si concludono bene Campionati Mondiali di Cablewake disputati a Buenos Aires La nazionale italiana della disciplina Cablewake sta rientrando dall’argentina con una serie di successi che la pongono tra le nazioni più forti al mondo in questa nuova e spettacolare disciplina che si sta diffondendo a livello mondiale, apprezzata soprattutto dai giovanissimi. Ma passiamo alle medaglie vinte in ...

Xiaomi propone due alterNative per le notifiche su POCOPHONE F1 e continua a lavorare sui problemi noti : Il team di sviluppo di MIUI fa come di consueto il punto sulla situazione di POCOPHONE F1, con alcune novità in arrivo nelle prossime settimane. L'articolo Xiaomi propone due alternative per le notifiche su POCOPHONE F1 e continua a lavorare sui problemi noti proviene da TuttoAndroid.

SANREMO YOUNG 2019 - 2ª PUNTATA/ ElimiNati e duetti - web contro Povia : "Perché lui?" : SANREMO YOUNG 2019: classifica e ospiti 22 febbraio, chi sarà eliminato? Da Roberto Vecchioni a Sergio Cammariere fino ai Nomadi, tutti i duetti

SMS in arrivo da Wind ad alcuni clienti selezioNati : offerto cambio piano con due All Inclusive : Wind sta contattando via SMS alcuni clienti selezionati per proporre il cambio piano verso una All Inclusive: la Young e la "standard" L'articolo SMS in arrivo da Wind ad alcuni clienti selezionati: offerto cambio piano con due All Inclusive proviene da TuttoAndroid.

Trenitalia - consegNati a Regione Campania altri due treni Jazz per pendolari : Due nuovi treni "Jazz" per il trasporto regionale pronti per entrare in servizio da trenitalia sulle linee della Campania. Si tratta del 14 esimo e del 15 esimo dei 24 elettrotreni di questo tipo, ...