Frittini di zucchine con prosciutto

cosacucino.myblog

(Di giovedì 28 febbraio 2019)dicondisono delle gustose frittelle.Ecco come preparare questo spuntino o contorno partendo come sempre dagli ingredienti:medie 2 uova medie 40 g di farina tipo 00 un cucchiaino di bicarbonato 100 g dicrudo in fette sottili sale e pepe q.b. 4-5 foglie di basilico olio di oliva q.b.PreparazioneLavate e asciugate le, mondatele e grattugiatele non troppo finemente. Sbattete le uova in una terrina, aggiungete la farina setacciata.Profumate con il basilico tritato, regolate di sale e pepe (ricordando la sapidità del). Aggiungete lee amalgamate bene. Non preoccupatevi se il tutto risulterà molto asciutto e colloso, questa consistenza è indispensabile per la buona riuscita deiUnite quindi iltagliato a listarelle. Scaldate un filo ...