Così la sinistra extra Pd appoggia Zingaretti alle primarie

Sea Watch - l'ultima truffa sui migranti : un'ombra sinistra. La verità dei numeri : Così fregano ancora l'Italia : Il governo non può dirlo ufficialmente, ma sulla Sea Watch c'è di cui essere preoccupati. Da Catania il pm Zuccaro esclude rilievi penali contro l'Ong tedesca, si indaga solo per "irregolarità amministrative". Il punto vero, però, è che dietro lo sbarco dei 47 migranti bloccati per giorni al largo d