Scivola ancora la fiducia delle imprese | ai minimi da 4 anni

"Mein Kampf di Hitler? Un libro da leggere a scuola". Il consigliere leghista Scivola ancora : Il consigliere comunale eletto con la Lega a Pisa, Manuel Laurora, rimasto seduto due giorni fa durante il minuto di silenzio per le vittime della Shoah, in una chat su Facebook con un altro utente afferma che il libro Mein Kampf di Hitler "l'ho letto come ho letto altri libri, per restare in tema storico, ad esempio Marx o il diario di Anna Frank, interessanti da studiare e approfondire nella scuola e fuori dalla scuola, per condannare certe ...