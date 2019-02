Pokémon Spada e Scudo in arrivo su Switch entro l' anno

Pokémon Spada e Scudo - ecco i primi giochi per Nintendo Switch : A poche ore dall’uscita del (secondo) trailer ufficiale dell’atteso film Pokémon: Detective Pikachu, un’altra novità ha sconvolto il mondo dei fan dei piccoli mostri. L’annuncio questa volta non arriva da Warner Bros ma da Nintendo e Game Freak, i quali tolto i veli alla prossima coppia di titoli che andrà a far parte della serie principale di giochi a tema Pokémon: si tratta di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i primi due ...

Disponibili i primi dettagli di Pokémon Spada e Scudo - la nuova avventura che vi porterà nel mondo di Galar : Durante il Pokémon Direct di oggi, Tsunekazu Ishihara, Presidente e Amministratore delegato di The Pokémon Company, ha annunciato l'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi videogiochi RPG della serie principale Pokémon. I titoli sono ambientati a Galar, una vasta regione con una gran varietà di paesaggi come zone rurali idilliache, città moderne, vaste pianure e montagne rocciose e innevate. Qui esseri umani e Pokémon vivono e lavorano ...

