Lazio-Milan | Salvini | “abbiamo giocato male”

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Se mi è piaciuta la partita? No, abbiamomale ma capita”. Sono le parole del vicepremier Matteoall’uscita dallo stadio Olimpico di Roma, pareggio delcontro lanell’andata della semifinale di Coppa Italia. “Dai un pareggio…, ora ci giochiamo tutto ao – ha aggiunto, che ha visto il match vicino al presidente dellaClaudio Lotito -. Ilhamaluccio ma ci sta, abbiamobene le ultime volte. I cambi? Sempre viva Gattuso e sempre forza”. Prestazione non entusiasmante in casama era importate non perdere per i rossoneri in vista della partita di ritorno, aumenta la consapevolezza anche per il proseguo del campionato.LEGGI ANCHE –>, Gattuso: “passo indietro rispetto alle ultime prestazioni”L'articolo: ...

acmilan : A hard-fought #CoppaItalia semi-final first leg comes to an end. Read the match report ???? - pisto_gol : Lazio-Milan 0:0 Partita veramente brutta, con pochi spunti tecnici e gioco mediocre da entrambe le squadre. Leggerm… - AntoVitiello : Gattuso dopo Lazio-Milan: 'A livello di qualità abbiamo fatto un passo indietro. Abbiamo palleggiato in maniera non… -