Roma | uomo ubriaco aggredisce la compagna | in manette 44enne

Roma - 14enne morto schiacciato dal padre/ Uomo caduto dal tetto per un colpo di vento : Tragedia a Capena , Roma, : un 14enne è morto schiacciato dal padre, che era caduto dal tetto a causa di un colpo di vento. L'Uomo lo stava sistemando

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : muore uomo di 45 anni. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Roma - albero si abbatte su un'auto : morto l'uomo alla guida : Un uomo di 45 anni è morto schiacciato da un grosso pino che si è schiantato a terra, forse a causa delle forti raffiche di vento a Guidonia, vicino Roma. L?uomo transitava in...

Caccia all’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...

Roma : aggressione e rapina a danni di uomo a fermata bus - arrestato : Roma – E’ durata poco la fuga di un 54enne Romano che, intorno alle 13.45 di martedi’, in via Ettore Rolli, in compagnia del suo complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata per coprire la targa reale ha rapinato, malmenandolo e percuotendolo con calci e pugni, un uomo che stava aspettando l’autobus alla fermata. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un passante che, oltre ...

Roma : girava con coltello con ordine di carcerazione - uomo arrestato : Roma – E’ stato fermato per un controllo, da una pattuglia della Polfer in servizio di vigilanza presso lo scalo ferroviario di Roma Tiburtina insieme a personale dell’Esercito, dell’XI Reggimento dei Bersaglieri. L’uomo, un cittadino polacco di 40 anni, e’ stato trovato in possesso di un coltello. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di scoprire che il 40enne fosse destinatario di un ordine di ...

Roma : uomo di 84 anni tenta il suicidio e accoltella il figlio - poi muore d'infarto : La notte scorsa a Roma, nel quartiere Tuscolano, un uomo di 84 anni ha tentato il suicidio e ha ferito il figlio di 56 anni perché ha tentato di salvarlo. Mentre si trovava in casa sua, in un palazzo in via Attio Labeone, l'uomo in preda ad un brutale raptus ha accoltellato il figlio più volte all'addome. Poco dopo l'ottantaquattrenne è morto d'infarto mentre suo figlio è stato trasportato all'Ospedale in "codice rosso". Sul posto sono ...

Fedeltà - il nuovo Romanzo di Missiroli sulle tante crisi dell’uomo di oggi : Chissà com’è leggere il nuovo libro di Marco Missiroli non avendo tradito mai. Oppure chissà com’è leggerlo da traditori incalliti. E non c’è da pensare subito ai soli tradimenti dell’amore e del sesso. Perché Fedeltà (uno dei titoli più attesi dell’anno, pubblicato da Einaudi e già virtualmente candidato ai più prestigiosi premi letterari mesi prima della sua uscita) parla dei microsismi quotidiani, degli equilibri che ...

Procura Roma : Alemanno uomo politico riferimento di Mafia Capitale - Romait - : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato per corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell'inchiesta su Mondo di mezzo. Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 l'ex cittadino avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Pm Tescaroli: Alemanno uomo ...

Roma : uomo scavalca sigilli dove morì Desiree - denunciato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno denunciato a piede libero un 31enne di Civita Castellana (VT) con precedenti, sorpreso, la scorsa notte, dopo aver scavalcato il muro di cinta dello stabile in via dei Lucani 22, sottoposto a sequestro a seguito del rinvenimento del cadavere di Mariottini Desiree’, avvenuto il 19 ottobre 2018. L'articolo Roma: uomo scavalca sigilli dove morì Desiree, denunciato proviene da ...

Metro B di Roma - uomo morto mentre va a lavoro : choc alla fermata Marconi : morto sulla banchina della stazione Marconi della Metro B di Roma mentre andava a lavoro con alcuni colleghi: il dramma stamattina alle 8 tra le centinaia di passeggeri che affollano quotidianamente...

Roma - allontanato dai buttafuori del Qube prende l'auto e li investe : caccia all'uomo : È salito a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, e prendendo la carreggiata contRomano ha investito i buttafuori del Qube, discoteca in via di Portonaccio, a Roma. È accaduto la...

Juventus - Bonucci : 'Sono un uomo diverso - a Roma per vincere' : La Juventus stamattina si è allenata sotto un bel sole per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri già da ieri hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di domenica sera che li vedrà impegnati all'Olimpico contro i biancocelesti. La Juve probabilmente dovrà fare qualche cambio anche perché le defezioni per il match di campionato potrebbero essere parecchie. In difesa contro la Lazio è possibile che si riveda Leonardo Bonucci. Il ...

Roma : uomo nudo in Fontana di Trevi intento a battezzarsi - preso : Roma – Questa mattina alle 10 alcuni agenti del I gruppo “ex Trevi” della Polizia locale di Roma Capitale hanno fermato un cittadino di nazionalita’ etiope di 38 anni, che si era spogliato con l’intento di entrare in acqua. L’uomo, una volta bloccato, ha spiegato che intendeva compiere un rito battesimale all’interno della Fontana di Trevi, da lui considerata una fonte sacra. L'articolo Roma: uomo ...